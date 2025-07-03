تعرف على الاستعدادات لتركيب كوبري المشاة الجديد أعلى محور العصار بالقليوبية

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، آخر المستجدات الخاصة بأعمال تجهيز وتركيب كوبري المشاة الجديد بمحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يُعد من المشروعات الحيوية الجارية ضمن خطة تطوير البنية التحتية بالمحافظة.

الاستعدادات لتركيب كوبري المشاة الجديد بمحور العصار بالقليوبية



وأشار محافظ القليوبية إلى أن أعمال التركيب ستُنفذ خلال ساعات الليل وبعد منتصف الليل تحديدًا، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور، لتفادي التأثير على الحركة المرورية خلال فترات الذروة، مؤكّدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ بما يراعي مصالح المواطنين.

ويُعرف المشروع باسم "كوبري المشاة المجمع الإسلامي"، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 48 مليون جنيه، ويتميز بتصميم هندسي فريد، حيث يمتد بطول 43 مترًا وعرض 6 أمتار، ويزن أكثر من 85 طنًا، دون وجود ركائز في منتصف الطريق، مما يوفر حلًا عصريًا وآمنًا لعبور المشاة.

ويهدف المشروع إلى الحد من العبور العشوائي وتحقيق أعلى معدلات الأمان، حيث سيتم تركيب حواجز خرسانية بالجزيرة الوسطى، كما سيُزود الكوبري بأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة، إلى جانب الاستعداد لتركيب مصعدين كهربائيين بكل جهة، لخدمة كبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن تخصيص 4 أكشاك تجارية ضمن مكوناته.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توجهات محافظة القليوبية لتحسين جودة الحياة الحضرية، وتطوير محاور الحركة داخل المدن، مع مراعاة الجوانب الأمنية والمعمارية الحديثة.

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