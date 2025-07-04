الأمين العام للأمم المتحدة: شرايين البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة على وشك الانقطاع

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن صدمته من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، محذرا من أن آخر شرايين البقاء على قيد الحياة فى القطاع على وشك الانقطاع جراء إغلاق إسرائيل معابر القطاع.

الدفاع المدني يؤكد منع طواقمه من الوصول إلى الضحايا

فى ذات السياق قال الدفاع المدني في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقمه من الوصول إلى المنازل المدمرة شرق مدينة غزة، رغم وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض، بينهم أحياء يطلقون نداءات استغاثة.

وأوضح الدفاع المدني، أن الجيش الإسرائيلي كثف خلال الأيام الماضية استهدافه المباشر لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح السكنية شرقي مدينة غزة، ما تسبب بدمار واسع شمل أكثر من 200 منزل ومبنى، وأسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا.

كتائب القسام تستهدف حشودا عسكريا

من جهة أخري أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدفت حشودًا عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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