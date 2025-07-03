إعلام عبري: ترامب يعلن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الإثنين المقبل

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مسئولين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان رسميًا عن اتفاق لـ وقف إطلاق النار في غزة يوم الإثنين المقبل، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في مسار الحرب المستمرة.

أنباء عن إعلان ترامب وقف إطلاق النار فى غزة

حتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي من الجهات الأمريكية أو الإسرائيلية بشأن ما تم تداوله حول إعلان ترامب وقف إطلاق النار فى غزة، فيما يترقب المراقبون إمكانية حدوث تقدم حقيقي في الجهود الرامية لإنهاء العدوان على القطاع.

ترامب يؤكد موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يومًا.



وأضاف ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعًا طويلًا وبنَّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".

وأوضح أن إسرائيل: "وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".

وتابع: "سيقدم المصريون والقطريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".

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