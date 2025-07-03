الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يزعم: ملتزم بإعادة جميع الأسرى فى غزة الأحياء والأموات

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الالتزام الأول للحكومة هو إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا.

 

صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية داخل إسرائيل للمضي قدمًا في صفقة تبادل شاملة مع حركة حماس، بعد مرور أشهر طويلة على الحرب المستمرة في القطاع.

رغبة نتنياهو في تحقيق صفقة مع حماس

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤولين في المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينيت”، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدي رغبة شديدة في التوصل إلى صفقة مع حركة حماس، "بأي ثمن كان"، وسط تصاعد الضغوط الداخلية والدولية.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو يشعر بأن الوقت ينفد، في ظل تراجع الدعم الشعبي، وازدياد الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفعه إلى القبول بتنازلات كان يرفضها سابقًا في سبيل استعادة الرهائن أو وقف إطلاق النار.

 

وأكدت يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في المجلس الأمني المصغر، أن نتنياهو يرى ان الفرصة السياسية المتاحة نادرة وما يمكن تحقيقه اليوم قد لا يكون ممكنا لاحقا.

إعلام عبري: جنرالات الجيش يضغطون لإنهاء حرب غزة تجنبا للمزيد من الخسائر

إعلام عبري: ترامب يعلن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الإثنين المقبل

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو الأسرى المحتجزين غزة الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال حماس الاسري

مواد متعلقة

إعلام عبري: نتنياهو يرغب بشدة في التوصل إلى صفقة مع حماس بأي ثمن

تصريح نتنياهو يكشف الترتيبات، أهداف تسريع التطبيع لتنفيذ مشروع الممر الهندي المهدد لقناة السويس

الأكثر قراءة

عمرو الجنايني يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك برسالة مؤثرة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

لماذا أراد اليهود أخذ الأحكام من رسول الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس

شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

قانون الإيجار القديم، تعرف على موعد تفعيل الزيادة في الإيجارات

خدمات

المزيد

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

عقب خروجه من السجن.. قصة المحلل الشرعي الذي ادعى زواجه من 33 سيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أراد اليهود أخذ الأحكام من رسول الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

اللي مات راح للي أرحم بيه من كل الخلق، الأوقاف تحذر من الشماتة في الموت

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads