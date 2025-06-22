الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

جوتيريش: قصف المنشآت النووية تحول خطير والشرق الأوسط لا يحتمل حربًا جديدة

جوتيريش الأمين العام
جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، فيتو

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الشرق الأوسط على شفا دوامة خطيرة من التصعيد والانتقام، داعيًا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتفجرة عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مرافق نووية في إيران.

 

جوتيريش: قصف المنشآت النووية الإيرانية يمثل تحولًا خطيرًا

قال جوتيريش إن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تشكل تحولًا خطيرًا في مسار الصراع، وتنذر بتوسيع رقعة النزاع في منطقة لا تتحمل المزيد من الحروب، مؤكدًا أن الشعوب في الشرق الأوسط دفعت ثمنًا باهظًا بما يكفي.

 

جوتيريش: الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود السلام

وشدد الأمين العام على أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإرساء السلام، مجددًا التأكيد على أن الدبلوماسية يجب أن تنتصر، وأن حماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر العرب أولوية ملحة.

 

دعوة لإيران لاحترام معاهدة حظر الانتشار والسماح بالتفتيش

وطالب جوتيريش إيران بـ:احترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول الكامل لتقييم الأضرار في المنشآت المستهدفة.

 

دعوة إلى حل شامل وقابل للتحقق

واختتم جوتيريش تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل شامل، موثوق، وقابل للتحقق دوليًا، يُنهي الأزمة النووية ويمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق، داعيًا الأطراف كافة إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

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جوتيريش المنشاة النووية الشرق الأوسط الضربات الأمريكية إيران المرافق النووية الإيرانية

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