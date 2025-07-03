الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 ظهر أمس في خان يونس بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام أنها رصدت هبوط مروحيات للإجلاء.

مقتل 30 ضابطًا وجنديًا منذ استئناف القتال في غزة

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 30 ضابطًا وجنديًا منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد الاشتباكات وتوسع نطاق المواجهات في مناطق متعددة من القطاع.

تزايد الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية

وأشارت الإذاعة إلى أن العدد يشمل قتلى سقطوا خلال عمليات برية وهجمات نفذتها الفصائل الفلسطينية، خاصة في المناطق الجنوبية، مثل خان يونس ورفح، إضافة إلى اشتباكات في محيط مدينة غزة.

التقديرات العسكرية تشير إلى تصاعد الخطر

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية حالة من القلق بسبب استمرار الخسائر، رغم مرور شهور على بدء العملية العسكرية، وفشل تحقيق "الحسم الكامل" حتى الآن.

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حماس خان يونس غزة كتائب القسام جيش الاحتلال

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