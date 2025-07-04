في أنوار المعرفة بالله

سألني أحد المريدين قائلا: شيخي ماذا يكفي العبد من المعرفة بربه عز وجل؟ فأجبته: أيها المريد يكفي العبد المؤمن من المعرفة بربه تعالى ومولاه جل في علاه، أن يعرف أنه سبحانه الإله الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له سبحانه، ولا ضد له سبحانه، ولا شبيه له سبحانه، ولا شريك معه سبحانه..

وهو جل جلاله لا يشار إليه ولا بأي إشارة، ولا بأين ولا بكيف ولا بفوقية ولا بتحتية فهو تبارك في علاه فوق كل فوق ومهيمن ومحيط بتحت كل تحت، وهو المتقدس الأسماء، والمنزهة صفاته والمتعال في ذاته عن كل نعت ووصف سبحانه..

وهو العلي فوق العلا سبحانه وتعالى، وهو الحي الباقي بعد فناء كل شئ، وهو قيوم السموات والأراضين ورب العرش العظيم سبحانه، وهو العليم الذي لا يعلم سبحانه لا تخفى عنه خافية سبحانه، علمه علم إحاطي، يعلم ما كان من قبل أن يكون، وما هو كائن من قبل أن يكون، وما سيكون من قبل خلق الخلق إذ أنه سبحانه أحاط بكل شئ علما.

وهو تعالى الفعال لما يريد والذي لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما أراد، وهو الذي له الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل خلق الخلق ومن بعد أن خلقهم، وهو تعالى القائم على ملكه والمدبر لشئون العباد والبلاد سبحانه، وهو الذي يملك التوبة والمغفرة سبحانه، بيده عز وجل مقاليد السموات والأرض وناصية كل شئ..

وهو تبارك في علاه مقدر الأقدار ومقلب الليل والنهار وكل شئ عنده بمقدار سبحانه، وهو الحكيم الذي لم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى، له شأن وحكمة في كل ما خلق وأوجد، وفي كل ما قضى وقدر سبحانه، وهو القائم بذاته الغني بذاته والغني عن العالمين، صفاته جل جلاله قائمة بذاته فهو الغني في غناه عن صفة الغنى..

وهو جل ثناءه صاحب الشأن والمراد، كتب على نفسه سبحانه الرحمة بعباده وخلقه تكرما وتحننا سبحانه، وهو عز وجل الذي لا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، وهو جل جلاله ستار العيوب وغفار الذنوب وقابل التوب وشديد العقاب ذي الطول سبحانه وتعالى..

وهو القادر القدير المقتدر الذي لا يعجزه شئ، وهو الذي ليس كمثله شئ سبحانه وتعالى، هذا وكل ما أشرنا إليه عن المعرفة بالله عز وجل أشار إليه سبحانه في قوله تعالى: "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"، هذا وما قدروا الله حق قدره.

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