قراءات في الهجرة النبوية (2)

عزيزي القارئ لازال الحديث عن القراءات والمعاني في الهجرة النبوية المباركة، وفي هذا المقال نتحدث عن معنى من أخص المعاني والقيم الإنسانية النبيلة وهو معنى الأمانة، ذلك المعنى الذي تجلي من خلال مبيت الإمام علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتضليل مشركي قريش المتآمرين على قتل رسول الله، ولرد أمانات المشركين التي كانت لدي الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام.

وسبحان الله بالرغم من عدم إيمان المشركين بالرسول إلا أنهم كانوا إذا كان لديهم شئ ثمين لا يأتمنون غيره، ولما لا وهو المعروف منذ المولد والنشأة بينهم ومن قبل التكليف بالرسالة بالصادق الأمين.

الصدق والأمانة صفتان متأصلتان في ذوات السادة الأنبياء عليهم السلام، فقد جبلهم الله عز وجل وفطره على أربعة خصال، هي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة.. وجعل المستحيل في حقهم عكس هذه الخصال وهي الكذب والخيانة والكتمان والبلادة.

وخصهم سبحانه وتعالى بأربع وهي علوم نبوة ومعارف نبوة وحقائق نبوة وأسرار نبوة.. ومن المعاني والقراءات أيضا الحب بكل ما يحمله من المعاني الراقية، والتي منها البذل والعطاء والتضحية والفداء وإيثار هوى المحبوب على هوى النفس، وتقديم كل غال ونفيس بين يدي المحبوب..

هذا ومن المعلوم أن محبة الله سبحانه والرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام هي الركن الركين للإيمان، فلا صدق في الإيمان بغير الحب، الدلالة على ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"، وفي رواية أخرى قال “لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين”.

وقد تجلت تلك المحبة من خلال المؤمنين الذين هاجروا لله ورسوله، ومن الأنصار الذين آووا ونصروا وأمدوا..

هذا ومن أبرز الشخصيات التي ترجمت المحبة وما ذكرناه من حال أهلها، سيدنا الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وذلك من خلال ما صنعه حينما قبل طواعية وبرضاء نفس وبدافع من المحبة الصادقة لله ورسوله أن يبيت في فراش النبي معرضا نفسه للقتل فداءا لحبيبه ومحبوبه عليه الصلاة والسلام.. ثم يأتي بعد ذلك سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وما كان منه.. وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقال التالي بمشيئة الله تعالى.

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