إعلام عبري: إسرائيل جاهزة لمفاوضات شاملة تشمل صفقة التبادل وخطوط الانسحاب والمساعدات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية وسياسية، أن إسرائيل تُبدي تفاؤلًا متزايدًا بإمكانية إنجاز صفقة لإعادة الأسرى، وذلك بسبب ما وصفته بـ استعداد الطرفين – خاصة إسرائيل – للانتقال إلى مفاوضات شاملة وعملية.

سبب التفاؤل داخل إسرائيل: الاستعداد لمفاوضات شاملة

بحسب التقرير، فإن ما يُعزز مناخ التفاؤل هو تحوّل الموقف الإسرائيلي من مرحلة الشروط السياسية العامة إلى الاستعداد العملي الكامل لمفاوضات تفصيلية، تشمل صفقة تبادل الأسرى، جدولة انسحاب القوات من القطاع، تحديد حجم ونوع المساعدات الإنسانية.

ويؤكد المسئولون الإسرائيليون أن هذا الانفتاح مشروط برد إيجابي من حماس.

فريق تقني بانتظار إشارة البدء

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل جهّزت فريقًا تقنيًا تفاوضيًا سيبدأ العمل فور تلقي رد رسمي من حركة حماس، لمناقشة التفاصيل الدقيقة بشأن أعداد الأسرى، آلية الانسحاب التدريجي، ترتيبات المساعدات الدولية.

المحادثات: نحو تنفيذ على مراحل

وتوقعت القناة أن تكون أي صفقة مستقبلية متعددة المراحل، تبدأ بوقف إطلاق نار مؤقت في غزة، ثم إفراج تدريجي عن أسرى من الطرفين، انسحاب جزئي لـ القوات الإسرائيلية، تدفق للمساعدات بضمانات دولية.

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