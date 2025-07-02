إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لوقف الحرب في غزة مقابل صفقة شاملة لإعادة الأسرى

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية رفيعة أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لإنهاء المعركة العسكرية في قطاع غزة، إذا وافقت حركة حماس على صفقة تُعيد جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

إعادة جميع الأسرى = وقف القتال

أكدت المصادر:"إذا وافقت حماس على صفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى بدون استثناء، فإن ذلك سيؤدي مباشرة إلى وقف المعركة العسكرية الجارية في غزة".

وتُعد هذه أول إشارة واضحة من دوائر صنع القرار الإسرائيلي إلى الربط المباشر بين صفقة التبادل ووقف الحرب.

هل هو تحول في موقف حكومة الاحتلال؟

بينما كانت تصريحات سابقة تصر على "استمرار العملية حتى القضاء على حماس"، فإن هذا التصريح الجديد يوحي بمرونة إسرائيلية مشروطة، رغبة في إنهاء الحرب سياسيًا بعد الضغوط الدولية والخسائر الميدانية.



وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاربعاء، إن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الساعات الأخيرة، تُشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تشمل إعادة الأسرى، ووقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جدعون ساعر قوله: “نتلقى إشارات إيجابية من الوسطاء بشأن التقدم في المحادثات.. الفرصة قائمة لإنجاز صفقة، لكن المسألة تتوقف على حسم القرار من الطرف الآخر ”حركة حماس"، وفق زعمه.

وزعم جدعون ساعرـ أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منفتحة على التفاوض، ولكن دون التخلي عن أهدافها الإستراتيجية في غزة.

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