الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

إصابة عامل إثر سقوطه من أعلى عمود إنارة بالإسماعيلية

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو

أصيب عامل في محافظة الإسماعيلية، بإصابات متنوعة بين جروح وكدمات وكسور جراء سقوطه من أعلى عمود إنارة خلال قيامه بعدد من أعمال صيانة. 

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سقوط أحد الأشخاص من عمود إنارة 

وكان قد تلقى فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى عمود إنارة داخل نادي الفيروز بطريق البلاجات. 

 

معلومات حول المصاب 

وكشفت مصادر طبية أن المصاب يُدعى إبراهيم عبد الله قطب، ويبلغ من العمر 50 عامًا، ويقيم في حي الجبالي بمدينة الإسماعيلية.
 

اشتباه كسر في العمود الفقري 

وأفادت مصادر طبية بأن الإصابة تضمنت اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة قوية بالصدر، إضافة إلى أعراض ما بعد الارتجاج، وقد تم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

وعلى صعيد آخر، كان قد أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي أمام مدرسة كمال بدران، في اتجاه مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن توقف مؤقت في حركة المرور.

 

إخطار بوقوع حادث تصادم 

وكان فرع هيئة إسعاف الإسماعيلية تلقى بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين ثلاث سيارات بالطريق المشار إليه. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. 

 

إصابة ثمانية أشخاص جراء الحادث 

وبحسب المعاينة الأولية، لحادث تصادم طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى فإن التصادم تسبب في إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.  

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