الثاني خلال ساعات، حريق بعقار مكون من 6 طوابق في الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، مساء الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل دور أرضي بعقار سكني مكون من 6 طوابق، بمنطقة جاردن سيتي، خلف كمين الشرطة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

إخطار باندلاع حريق

تلقت غرفة عمليات فرع هيئة الإسعاف، في الإسماعيلية بلاغًا من النجدة، يفيد بوجود حريق داخل أحد المنازل بحي جاردن سيتي.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية من السيطرة على النيران خلال دقائق من وصولها قبل أن تمتد إلى باقي أدوار العقار.



مغادرة السيارات عقب انتهاء عمليات التبريد

وأكدت مصادر ميدانية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وتم التعامل معه دون الحاجة لنقل حالات بواسطة سيارات الإسعاف، التي غادرت موقع الحادث عقب انتهاء عمليات التبريد والتأمين.



وتجري حاليًّا الجهات المختصة المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.



وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع مساء أمس بإحدى العمارات السكنية الواقعة بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

إخطار باندلاع حريق بأحد العقارات

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا باندلاع حريق بإحدى العمارات السكنية المكونة من اربع طوابق بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

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