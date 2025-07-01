تحرير 322 مخالفة تموينية للمحال والمخابز في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تنفيذ عدة حملات بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من ٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات التموينية

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية قدرها ٤٣٣ علبة سجائر أجنبية مجهولة، وضبط ٢٠٩ عبوة مشروبات غازية، و٥٠ عبوة سناكس ومقرمشات منتهين الصلاحية، وضبط أحد المخابز لحيازته ٣ شكائر دقيق بلدي قبل تهريبها بالأسواق.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز

تم تحرير ٢٥ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٢٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٢٠ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ١٢ محضر لوحة مواعيد التشغيل، ٥ محاضر توقف عن الإنتاج، محضر لعدم وجود سجل، ١٢ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضرين لعدم وجود ميزان، و٧٨ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق

كما تم تحرير ٦٤ محضر عدم حمل شهادة صحية، ٢٩ محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٤ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ٨ محاضر لعدم استخدم لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، ٤ محاضر لتشغيل عمالة بدون شهادة صحية، ٣ محاضر لعدم إحضار إخطار الثلاجة، محضر إعدام مضبوطات، ١٤ محضر تنفيذ قرارات النيابة العامة وتعلية ٦٧ شيكارة دقيق على رصيد المطحن، محضر تسليم بيانات خاطئة، ٥ محاضر بيع خبز سياحي ازيد من السعر الرسمي، وفي مجال المستودعات، وتم تحرير محضر لعدم استلام كامل الحصة، ومحضر لمخالفة متعمدة لخط سير السيارة.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مجال البدالين التموينيين

تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بسرعة الرد على شكاوى المواطنين وفحصها وحل أسبابها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن إدارة نظم المعلومات بالمديرية حققت معدل إنجاز وصل إلى ١١٥.٩١٪، و١٨٢ شكوى خلال شهر يونيو ٢٠٢٥.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

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