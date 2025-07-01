إخماد حريق بعقار مكون من أربعة طوابق في فايد بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل بإحدى العمارات السكنية الواقعة بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

إخطار باندلاع حريق بأحد العقارات

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت اخطارا باندلاع حريق بإحدى العمارات السكنية المكونة من اربع طوابق بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بقوات الحماية المدنية

ودفعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق وتجرى الأن عمليات التبريد.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف حيث تم نقل المصابين المصابين بالاختناق إلى المستشفى.

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية التحقيقات لمعرفة أسباب الحادثة.

وكشفت التحقيقات المبدئية أن الحريق التهم معرض للموبيليا، وصالة جيم بسبب ماس كهربائي، كما أسفر الحادث عن إصابة عدة أشخاص باختناق تم نقلهم إلى المستشفى.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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