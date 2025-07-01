الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق بعقار مكون من أربعة طوابق في فايد بالإسماعيلية

حريق بالإسماعيلية،
حريق بالإسماعيلية، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل بإحدى العمارات السكنية الواقعة بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.  

تحرير 322 مخالفة تموينية للمحال والمخابز في الإسماعيلية (صور)

علاج 54 حالة بالعيادة البيطرية بالإسماعيلية وتكثيف الرقابة على الصيدليات (صور)

إخطار باندلاع حريق بأحد العقارات 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت اخطارا باندلاع حريق بإحدى العمارات السكنية المكونة من اربع طوابق بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بقوات الحماية المدنية 

ودفعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق وتجرى الأن عمليات التبريد.   

 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف حيث تم نقل المصابين المصابين بالاختناق إلى المستشفى.  

 

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية التحقيقات لمعرفة أسباب الحادثة.  

 

وكشفت التحقيقات المبدئية أن الحريق التهم معرض للموبيليا، وصالة جيم بسبب ماس كهربائي، كما أسفر الحادث عن إصابة عدة أشخاص باختناق تم نقلهم إلى المستشفى. 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

 

التعامل بواسطة المسعفين  

 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.  

 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

 

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.  

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية حريق بالاسماعيلية فايد

مواد متعلقة

تحرير 322 مخالفة تموينية للمحال والمخابز في الإسماعيلية (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية

علاج 54 حالة بالعيادة البيطرية بالإسماعيلية وتكثيف الرقابة على الصيدليات (صور)

تباين آراء طلاب الثانوية بالإسماعيلية حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

سيدة أعمال تتبرع برحلات عمرة لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية

الأهلي يستعد للإعلان عن رحيل هذا اللاعب

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

ترامب: لا يمكن لأحد الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المدمرة

تحقيقات النيابة: سائق حادث الطريق الإقليمي تعمد السير في الاتجاه المعاكس تحت تأثير المخدرات

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مسح الأرض في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال وتغيرها إلى الأفضل

في الذكرى الـ89 لميلاده، محطات في حياة الشيخ عبد الواحد زكي راضي، صاحب أول مصحف مسجل صوتا وصورة

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

المزيد
الجريدة الرسمية