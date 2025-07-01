رئيس جامعة القناة يشيد بجراحي الأورام بالمستشفيات الجامعية

أشاد الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، بجهود جراحي الأورام في المستشفيات الجامعية عقب نجاح فريق من أمهر الأطباء بالمستشفيات في إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطاني.

إجراء عملية جراحية

و نجح فريق جراحة الأورام بكلية الطب بجامعة قناة السويس، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني متقدم بالقولون باستخدام المنظار الجراحي، وذلك في إطار التطوير المستمر لخدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وترسيخ مكانة الجامعة كمركز طبي متميز في مجال جراحات الأورام.

الحالة التي كانت تعاني منها المريضة

أُجريت العملية لمريضة تبلغ من العمر 60 عامًا كانت تعاني من أعراض اشتباه انسداد بالأمعاء، وبعد خضوعها للفحوصات والأشعات اللازمة، تبيّن وجود ورم متقدم بالقولون الحوضي استدعى التدخل الجراحي الفوري.

وشهدت العملية إجراء استئصال للقولون الحوضي باستخدام المنظار الجراحي، مع إعادة توصيل القولون بالمستقيم بواسطة الدباسات الجراحية، وهي تقنية دقيقة تُعد من أكثر إجراءات المناظير تعقيدًا، حيث أُجريت العملية بنجاح كامل، وخرجت المريضة من غرفة العمليات في حالة مستقرة بفضل الله.

المشرفون على الجراحة

جاءت الجراحة بقيادة الفريق الجراحي الذي ضم الدكتور أحمد أبو بكر رمضان، أستاذ مساعد جراحة الأورام، والدكتور محمد زايد، والدكتور عمر منسي، والدكتورة إيريني عماد لمعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن خليل من أطباء القسم. وتولى فريق التخدير الإشراف الكامل على الحالة بقيادة الدكتور مدحت لمعي، والدكتورة سعاد سكر، والدكتور عبد العزيز بكري.

وشارك في تنفيذ العملية كل من مس هدى صبحي ومس أسماء حسام من إشراف العمليات، ومس غدير عيد ومس نورهان إبراهيم من طاقم التمريض، إلى جانب فريق التعقيم الذي ضم مس نورهان إبراهيم محمد، ومس غدير عيد سالم، ومس رحاب محمد سلامة، ومستر محمد عبد الناصر عبد العظيم، ومستر محمد عادل كامل.

ووجه قسم جراحة الأورام الشكر للدكتور أحمد أنور عبد الغني لدعمه المتواصل للقسم، وحرصه الدائم على توفير البيئة المادية والتقنية اللازمة لإجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة، كما توجه بالشكر إلى الدكتور أحمد مهدي، نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، لتوفيره المستلزمات والمستهلكات الجراحية المطلوبة لإنجاز العملية بنجاح.

تُجسد هذه العملية نجاحًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى رصيد المستشفى الجامعي بكلية الطب بجامعة قناة السويس، ويعكس المستوى المهني المتقدم لكوادرها الطبية، وسعيها المستمر نحو تقديم خدمات علاجية متطورة في مجال الأورام، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في الريادة والتميز الطبي على المستوى الإقليمي.

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