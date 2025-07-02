الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

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إخطار بقوع حادث تصادم 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان القنطرة شرق ومحطة الوقود بين سيارتين إحداهما ربع نقل رقم (3374 ر أ ب)، وسيارة ملاكي رقم ( 4912 ج أ ه‍ ) مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

الدفع بسيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

الحالة الصحية للمصابين 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهم وإيداعهم المستشفى لتلقي العلاج.  

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أسماء المصابين بالحادث 

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: لينا عمر خالد ١٦ سنة مصابة بكدمة بالرأس، وإبراهيم خالد محمد ٢٨ سنة مصاب بخدوش بالوجه وجرح سطحي بالقدم اليمنى، وياسمين خالد محمد مصاب بكدمة بسيطة بالرأس، وخالد إبراهيم خالد اشتباه إصابة في الحوض، وكرما إبراهيم خالد كسر بالكاحل وتم عمل جبيرة، وخالد وليد حسني ٢٧ سنة مصاب بجرح متهتك بالشفة العليا. 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة شرق حادث تصادم إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم

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