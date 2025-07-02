أكرم جلال يوجِّه بتكثيف المتابعة الميدانية لتطوير نظم الري بأراضي الإسماعيلية

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة على المنظومة الزراعية، وتطبيق إجراءات فعالة لتطوير نظم الري والحفاظ على الموارد المائية بالمحافظة.

جولة بزمام جمعية منشأة القصاصين

واستجابه لهذا التوجيه نفذت الإدارة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية بزمام جمعية منشأة القصاصين للإصلاح الزراعي بمركز القصاصين.

جانب من أعمال التطهير، فيتو

تفقد أعمال تطهير المصارف العمومية

وأشار الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إلى أن الإدارة العامة للإصلاح الزراعي قامت بتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف العمومية، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهير في أسرع وقت، لضمان كفاءة الري ووصول المياه إلى الأراضي الزراعية المستهدفة، مع أهمية المداومة على الفحص الحقلي للمحاصيل، ومتابعة حالتها على الأرض بشكل دوري.

منع التوسع في زراعة الأرز

وأكد المهندس محمد قناوي، مدير الإدارة العامة للإصلاح الزراعي، على منع التوسع في زراعة الأرز نهائيًا بالمناطق غير المصرح بها، والتزام الجميع بالسياسات الزراعية المعتمدة، وضرورة الالتزام بصرف الأسمدة للمزارعين من خلال الكارت الذكي فقط، وفقًا للمعدلات المحددة والمعتمدة.

جانب من أعمال التطهير، فيتو

أهمية تطوير شبكات ومساقي الري بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح أهمية تطوير شبكات ومساقي الري، وترشيد استهلاك المياه، باعتبارها موردًا استراتيجيًا وثروة قومية يجب الحفاظ عليها بكل السبل الممكنة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن الاهتمام بشبكات الري ومساقي الأراضي الزراعية.

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