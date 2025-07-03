الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة اليوم بشأن صفقة غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة غزة.

 

إدخال المساعدات كان خطأ كبيرا

في سياق متصل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الخميس، إنه لن يسمح بتمرير صفقة متهورة في غزة مضيفا: “آمل أن ينضم إلى سموتريتش”.

وزعم بن غفير: إدخال المساعدات كان خطأ كبيرا وإذا أردنا تحقيق النصر في غزة علينا المواصلة بقوة دون إدخال مساعدات.. الانشغال بانتخابات الآن أمر ليس مهما بقدر أهمية الحفاظ على حياة جنودنا والقضاء على حماس.

وأضاف بن غفير: “لا يمكن وقف الحرب دون تحقيق النصر والقضاء على حماس ويجب احتلال كامل المنطقة وتشجيع الهجرة.. أدعم فرض سيادتنا على الضفة الغربية لكن ليس على حساب التخلي عن القضاء على حماس”.

إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة في غزة

في غضون ذلك، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أمس الأربعاء، إن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الساعات الأخيرة، تُشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تشمل إعادة الأسرى، ووقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جدعون ساعر قوله: “نتلقى إشارات إيجابية من الوسطاء بشأن التقدم في المحادثات.. الفرصة قائمة لإنجاز صفقة، لكن المسألة تتوقف على حسم القرار من الطرف الآخر ”حركة حماس"، وفق زعمه.

وزعم جدعون ساعرـ أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منفتحة على التفاوض، ولكن دون التخلي عن أهدافها الإستراتيجية في غزة.

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