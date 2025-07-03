وكيل الأزهر ورئيس القطاع يتابعان امتحانات الثانوية من غرفة العمليات: استقرار والتزام من الطلاب

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من داخل غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد، وذلك لمتابعة سير اللجان في مختلف المحافظات والتواصل اللحظي مع غرف المتابعة بالمناطق، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الأدب والمطالعة والنصوص.

وكيل الأزهر: الامتحانات تسير بشكل منتظم وسط أجواء من الانضباط والالتزام

وأكد وكيل الأزهر أن الامتحانات تسير بشكل منتظم وسط أجواء من الانضباط والالتزام، مشيدًا بجهود فرق المتابعة المركزية والميدانية، وسرعة تعاملها مع أي ملاحظات ترد من المحافظات، بما يضمن استمرار الامتحانات بسلاسة دون أي معوقات، موضحا أن الأزهر الشريف يولي هذه المرحلة أهمية كبيرة باعتبارها مفصلًا مهمًّا في مستقبل الطلاب، ويحرص على تهيئة مناخ امتحاني عادل وآمن يُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشاد بجهود غرف المتابعة بالمناطق الأزهرية، وبالتنسيق الفعال بينها وبين الغرفة المركزية، مؤكدًا أن هذا التناغم في الأداء يسهم في الرصد الفوري للمواقف الطارئة، واتخاذ القرارات السريعة للحفاظ على استقرار العملية الامتحانية.

سر نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق حتى الآن أية شكاوى مؤثرة من اللجان، وأن التقارير اليومية تشير إلى التزام الطلاب بالتعليمات وانضباط أعمال المراقبة، مؤكدًا أن القطاع لن يتهاون مع أي مخالفة من شأنها الإخلال بنزاهة الامتحانات أو التأثير على مبدأ العدالة بين الطلاب، وهذا هو سر نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة في جميع محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (60,147 طالبًا، و40,567 طالبة). وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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