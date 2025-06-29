الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

ويوجه بتحويل جزء من الوحدة المحلية إلى مجمع خدمات حكومية لرفع العبء عن المواطنين

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية عبد الرحيم (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المخبز النموذجي "بلدي مدعم" بعزبة عبدالرحيم ومكتب الخدمات التموينية بمقر الوحدة المحلية بالقرية، في إطار جولته التفقدية بقرية الحجاز (الكيلو ٢) التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد قافلة طبية بقرية الحجاز (صور)

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جاء ذلك في إطار الاهتمام بالقرى ومشاكلها والعمل على بحثها ودراستها تمهيدًا لحلها، وتحقيق التواصل الدائم مع المواطنين، ومتابعة سير العمل ميدانيًّا بها، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية على أرض الواقع وكذلك الاحتياجات والمطالب، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة،و شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.  

 

تفقد المخبز النموذجي بعزبة عبد الرحيم 

وتفقد محافظ الإسماعيلية المخبز النموذجي بعزبة عبد الرحيم "بلدي مدعم"، والذي تم إنشائه وتشغيله وفقًا لأعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخبز المدعم لأهالي المنطقة بجودة متميزة، وتحقيق الانضباط في منظومة توزيع الخبز. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يشيد بجودة رغيف الخبز 

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بجودة رغيف الخبز والتزام المخبز بالوزن والمواصفات المطلوبة، موجهًا الشكر للقائمين على المخبز، بعد ثناء المواطنين على رغيف الخبز وإقبالهم على الشراء منه، رغم إقامتهم بأماكن متفرقة من القرية.

وحرص المحافظ خلال تفقده للمخبز على الاستماع للمواطنين، ومعرفة مدى رضاهم عن جودة رغيف الخبز المدعم، وملاحظاتهم وشكواهم خلال التعامل مع المخابز البلدية المدعمة. 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد مكتب الخدمات 

عقب ذلك، قام محافظ الإسماعيلية بتفقد مكتب الخدمات التموينية بمقر الوحدة المحلية للقرية، والذي تم تشغيله مؤخرا للتخفيف عن مواطني القرية، بدلًا من الذهاب لمكتب تموين الفردان.

وأكدت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المكتب يعمل يومان فى الأسبوع (الإثنين والخميس) من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، يتلقي خلالها طلبات المواطنين لأداء الخدمات التموينية (بطاقة تموين – بدل تالف أو فاقد – فصل اجتماعي – نقل بين المحافظات - بجانب عدد من الخدمات التموينية الأخرى)، على أن يتم تقديم الخدمات بشكل مجاني للمواطنين.  



الاستماع لمطالب المواطنين 

وحرص محافظ الإسماعيلية، على الاستماع لمطالب المواطنين، والمتعلقة بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بالقرية، وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية بتحويل جزء من الوحدة المحلية لقرية الحجاز، إلى مجمع خدمات حكومية، يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرية، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين والانتقال لمكاتب الخدمات خارج القرية.

 

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