محافظ الإسماعيلية يتفقد قافلة طبية بقرية الحجاز (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالإسماعيلية، بمدرسة الشهيد محمد توفيق، في مستهل جولته التفقدية بقرية الحجاز "الكيلو٢".

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، دكتورة بثينة بركات منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بتقديم كافة الخدمات لمواطني قرية الحجاز، وتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للأماكن الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

تفقد محافظ الإسماعيلية، في ثاني أيام القافلة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل ١٠ عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، جراحة المسالك، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، العظام"، بجانب الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

وخلال جولته، التقى "أكرم" مع فريق الطاقم الطبي للقافلة والعديد من المترددين واطمأن على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

كما حرص على الحوار مع عدد من مواطني القرية؛ للتعرف على احتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم على مدار الفترة الماضية، عقب توجيهاته بنزول "فريق الأمل" قرية الحجاز، واللقاء مع عدد من مواطني القرية ودراسة مطالبهم واحتياجاتهم، والبدء في تنفيذ مطالبهم العاجلة ودراسة باقي الموضوعات تمهيدًا لحلها.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تشارك العمل بين الجهاز التنفيذي والمجتمع

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن قرية الحجاز هي نقطة الانطلاق في العمل المشترك بين الجهاز التنفيذي ومواطني قرى المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة احتياجاتهم على أرض الواقع، لتكون نموذج استرشادي يتم تطبيقه بكافة قري المحافظة مستقبلًا.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بجانب الخدمات العلاجية التي قدمتها القافلة للمواطنين بقرية الحجاز على مدار اليوم الأحد وأمس السبت، من خلال ١٠ عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، عظام،جلدية، أطفال، أسنان جراحة مسالك،مسالك بولية،تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة].

بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية

وتم تنفيذ أنشطة توعوية بأهمية النظافة الشخصية، والتعريف بمبادئ الحفاظ على النظافة العامة والحفاظ على البيئة، بجانب شرح مبادئ المسئولية الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة في "يومها الأول"، كان على جميع التخصصات الطبية بإجمالي ٧٩٣ منتفع من القافلة، حيث استقبلت ١٢٦ مواطنًا بعيادة الباطنة، ١٧٥ حالة بعيادة الأطفال، ١٩ مواطنًا بالجراحة العامة، ٧٠ حالة بعيادة الرمد، ١٤٣ حالة بعيادة العظام، ٨٩ حالة بعيادة الجلدية، ٢٤ حالة بعيادة المسالك، و٥١ مواطنًا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة ٢١ سيدة، ٣٧ سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت ٣٢ حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين، بجانب استقبال القافلة اليوم الأحد ٧٥٠ منتفع حتى الساعة، وما زال العمل مستمر بالقافلة حتى نهاية اليوم.

وعلى هامش القافلة، قام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، بتنظيم امتحان محو أمية لمن يرغب من منتفعي القافلة تحت إشراف نورهان سيد مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، فيما قامت وحدة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بتقديم خدمات الاستعلام عن منتفعي ( تكافل وكرامة) بالقرية، ومساعدتهم في الإجراءات اللازمة للحصول على خدمات التضامن الاجتماعي، بجانب خدمات التوعية والنصح والإرشاد الاجتماعي تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

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