إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

شهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

إخطارا بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع الهيئة العامة للإسعاف بالإسماعيلية ب3 سيارات إسعاف إلى موقع الحــادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من كسور وكدمات وسحجات وجروح حيث تم إسعافهم وإيداعهم المستشفى لحين تعافيهم.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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