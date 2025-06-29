الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

الإسماعيلية تحتضن ورشة عمل "نحو حلول قائمة على الطبيعة" لكتاب البيئة (صور)

جانب من فعاليات ورشة
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

شهد بيت الشباب الدولى في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات وشة عمل صحفيي وكتاب البيئة، والتى تقام تحت عنوان: “نحو حلول قائمة على الطبيعة” خلال الفترة من 29 وحتى الأول من يوليو.  

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ويشارك في المؤتمر عدد من  الكتاب والصحفيين المهتمين بالنشر فى مجال البيئة والتنمية، والدكتورة ماجدة عطا منسقة منصة المناخ في محافظة الإسماعيلية.  

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 

الهدف من عقد الورشة 

تهدف الورشة إلى تعزيز فهم وتطبيق الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة التغيرات المناخية وحماية النظم البيئية وتسلط الضوء على ما تقوم به جمعية بيئة بلا حدود من برامج واعدة في هذا المجال ودور الإعلام البيئى لنشر الوعى حول هذه القضايا.  

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 

أبرز محاور الورشة 

و تتضمن الورشة العديد من المحاور منها الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-Based Solutions – NbS)، المحور الثاني: استزراع المانجروف ودوره البيئي، المحور الثالث: الطاقة النظيفة ودورها في دعم الطبيعة، المحور الرابع: إشراك المجتمعات في برامج حماية الطبيعة، المحور الخامس: التوعية البيئية وبناء السلوك المستدام، المحور السادس: إدارة المشاريع البيئية المستندة إلى الطبيعة. 
 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 

ويحاضر في الورشة كل من الدكتور عادل سليمان خبير التوع البيولوجى، والدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام ويكلى، والكاتبة طاهرة الحفناوى.
 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو 

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