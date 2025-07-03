السعرات الحرارية الموجودة في العاشوراء والكمية المسموح بها

تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون وأمرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بصيامه.

واعتاد المصريون على تناول حلوى العاشوراء فى هذا اليوم احتفالا به، والعاشوراء عبارة عن حلوى تقدم بالقمح واللبن والسكر والنشا ولها شعبية كبيرة وعشاق كثيرون.

وتخشى بعض الفتيات من تناول العاشوراء في يومها خوفا من سعراتها الحرارة العالية التي تؤثر على الدايت، لذا يعزفون عن تناولها.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن العاشوراء طبق شعبي تقليدي يقدم يوم عاشوراء، وهي مكونة من القمح الكامل المسلوق والحليب والسكر، وأحيانا يضاف إليها النشا، والمكسرات، والزبيب، وجوز الهند، مما يجعلها غنية بالمذاق والقيمة الغذائية.

السعرات الحرارية في طبق العاشوراء

وأضافت مرام، تختلف السعرات الحرارية في طبق العاشوراء حسب المكونات وطريقة التحضير، لكن بشكل تقريبي، يمكن أن تحتوي على:-

كوب واحد (حوالي 200 جرام) من العاشوراء الكريمية المحلاة بالمكسرات يحتوي على 300 إلى 400 سعرة حرارية تقريبا.

ويحتوى نصف كوب من القمح المسلوق على 150 سعرا حراريا

نصف كوب حليب كامل الدسم يحتوى على 75 سعرا حراريا

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض تحتوى على 50 سعرا حراريا

ملعقة صغيرة من النشاء تحتوى على 30 سعرا حراريا

ملعقة كبيرة من المكسرات تحتوى على من 50 إلى 70 سعرا حراريا

ملعقة صغيرة من الزبيب أو جوز الهند تحتوى على من 20 إلى 30 سعرا حراريا

السعرات الحرارية الموجودة في طبق العاشوراء

الكمية المسموح بتناولها من العاشوراء

وتابعت، يعتمد تناول العاشوراء على عدة عوامل مثل العمر، النشاط البدني، والحالة الصحية خاصة مرضى السكري، ولكن يمكن اتباع هذه النصائح عند تناول العاشوراء ط، منها:-

للأشخاص الأصحاء، يمكن تناول كوب واحد صغير (150 إلى 200 جرام) كوجبة خفيفة.

يفضل عدم الإكثار من المكسرات والسكر لتقليل السعرات.

تناولها مرة واحدة فقط في اليوم.

أنا لمرضى السكري أو متبعي الحمية يمكن تناول نصف كوب (100 جرام تقريبا) بشرط أن تكون العاشوراء محضرة بحليب خالي الدسم وبدون سكر مضاف، واستخدام المحليات الطبيعية أو الصناعية منخفضة السعرات مثل ستيفيا، وتجنب الإضافات العالية السعرات مثل المكسرات أو جوز الهند.

للأطفال، يمكن تقديم نصف كوب إلى ثلاثة أرباع كوب كوجبة خفيفة مفيدة، خاصة إذا تم تقليل السكر والمكسرات.

نصائح لتقليل السعرات في طبق العاشوراء

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن تقليل السعرات الحرارية فى طبق العاشوراء د، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح، منها:-

استخدمي الحليب خالي أو قليل الدسم بدلا من الكامل.

قللي كمية السكر أو استخدمي محليات بديلة.

اكتفي برشة بسيطة من المكسرات للتزيين.

قللي من النشا أو استبدليه بمهروس الموز أو الشوفان لمزيد من الألياف.

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