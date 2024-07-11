العاشوراء، وجبة غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن

فوائد العاشوراء، تُعدّ العاشوراء، طبقًا غنيًا بالعناصر الغذائية الهامة، ممّا يجعلها ذات فوائد صحية متعددة، وترتبط العاشوراء باحتفال الأمة الإسلامية بيوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي نجا فيه الله النبي موسى من فرعون.



واعتاد المصريون منذ العهد الفاطمي الاحتفال بهذا اليوم، وإقامة الاحتفالات، مع صنع طبق العاشوراء، وهو طبق مصنوع من القمح واللبن والسكر، واعتاد المصريين عمله وتبادله مع الأهل والجيران.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد العاشوراء للصحة عديدة.

أهم فوائد العاشوراء للصحة

العاشوراء بالمكسرات

وتذكر من أهمها ما يلي:

غنية بالألياف الغذائية:

تُساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، وتمنع الإمساك.

تُساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، ممّا قد يُساعد في التحكم بالوزن.

تُنظم مستويات السكر في الدم.

غنية بالبروتينات:

تُساعد على بناء العضلات وإصلاحها.

تُعزز الشعور بالشبع.

تُمدّ الجسم بالطاقة.

غنية بالفيتامينات والمعادن:

تحتوي على فيتامينات ب المركبة، التي تُعزز وظائف الجهاز العصبي، وتُحسّن من التركيز والذاكرة.

تحتوي على الحديد، الذي يُساعد على نقل الأكسجين في الجسم، ويُقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

تحتوي على الكالسيوم، الذي يُقوّي العظام والمفاصل والأسنان.

تحتوي على الزنك، الذي يُعزز مناعة الجسم.

تحتوي على المغنيسيوم، الذي يُساعد على تنظيم ضغط الدم.

غنية بمضادات الأكسدة:

تُحارب الجذور الحرة، التي تُسبب تلف الخلايا وتُؤدّي إلى الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

تُحسّن من صحة القلب والأوعية الدموية.

تُقلّل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تُعزّز مناعة الجسم.

تُحسّن من المزاج.

تُمدّ الجسم بالطاقة.

ولفتت الدكتورة مروة، الى على الرغم من فوائد العاشوراء الصحية العديدة، إلا أنّه من المهمّ تناولها باعتدال، وذلك لأنّها غنية بالسعرات الحرارية والسكريات.

كما يفضل إضافة المكسرات والفواكه المجففة إلى العاشوراء لزيادة قيمتها الغذائية.

طريقة عمل العاشوراء، بصوص الكراميل والمكسرات المكرملة

العاشوراء بصوص الكراميل

طريقة عمل العاشوراء، من طرق الحلويات الشهيرة، من المطبخ العربي، وهناك العديد من الوصفات لعمل طبق العاشوراء بطعم مميز ولذيذ.

ونقدم في السطور التالية، طريقة عمل العاشوراء، بصوص الكراميل والمكسرات.

مكونات عمل العاشوراء:

كوبين من القمح

كوبين ونصف من الحليب

كوبين من حليب جوز الهند ( يضفي نكهة روعة للعاشوراء)

نصف كوب من جوز الهند المبشور

كوب من الزبيب

كوب من السكر

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة

طبقة المكسرات:

ربع كوب من السكر

كوب من المكسرات ( جوز, لوز , بندق)

مقادير عمل صوص الكراميل

كوب ونصف سكر

كوب لبن سائل (لبن عادي مش مكثف )

2 ملعقه صغيره نشا

ربع كوب زبدة

خطوات عمل صوص الكراميل



صوص الكراميل



اولا نضع السكر على النار في اناء عميق، ونتركه على نار هادئة، حتى يذوب ذوبانا كاملا.

ثم نضع ثلاث ارباع كوب اللبن على السكر، ونترك ربع الكوب المتبقي جانبا.

عند إضافة اللبن على السكر، سنلاحظ فوران السكر بسرعة، ولهذا لابد من استخدام إناء عميق.

وبعد الفوران سيبدأ السكر في الهدوء والنزول في القاع، وسنلاحظ تكون كتل من السكر، لذلك لابد من التقليب المستمر حتى يذوب السكر في اللبن تماما.

لابد من التقليب بشكل مستمر حتى تكون النتيجة مرضية، وبعد تمام الذوبان أضيفي ربع كوب زبدة صفراء، مع التقليب حتى يتجانس قوام الخليط.

ثم نضيف ملعقتين النشا في ربع كوب اللبن المتبقي ونقلبهم جيدا، ثم نضيف عليهم صوص الكراميل، ونقلب جيدا، حتى يغلظ قوام صوص الكراميل، وعندها سيكون جاهزا للاستخدام.

طريقة عمل العاشوراء

يسلق القمح في ماء مغلي مدة 30 دقيقة إلى أن ينضج، ثم يصفى من الماء.

يضاف إلى القمح، الحليب وحليب جوز الهند والسكر، ثم يغلى على النار.

يسقط جوز الهند، ثم الزبيب، ويترك الكل على النار إلى أن تشعري أن القمح صار ذائبا.

اخلطي النشا في قليل من الماء ثم أضيفيه للخليط مع التحريك المتواصل إلى أن يتكاثف

صبيه في كؤوس التقديم.

طريقة عمل المكسرات المكرملة

احرقي السكر في قدر على النار مع المكسرات إلى أن تأخذ لون الكراميل.

ارفعيها من على النار، ودعيها تبرد تماما.

اطحنيها الآن إلى أن تصير مسحوقة تماما.

والآن يمكنك اضافة صوص الكراميل على سطح كل كأس من كؤوس العاشوراء، ثم اخيرا ضيفي المكسرات المكرملة

زيني بها أكواب العاشوراء، وقدميها بعد أن تبرد تماما.

بالهنا والشفا.