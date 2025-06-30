طريقة عمل العاشوراء في خطوات سريعة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل العاشوراء، العاشوراء من الحلوى الشهيرة التى أخذها المصريون عن الشعب التركي وهى تقدم فى العاشر من محرم وهو اليوم الذى نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون.

وطريقة عمل العاشوراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، وهى تقدم كمظهر من مظاهر الإحتفال بيوم عاشوراء.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل العاشوراء.

مكونات عمل العاشوراء:-

كوب من القمح المقشور “البليلة”

4 أكواب من الماء لسلق القمح

1 لتر من الحليب (حوالي 4 أكواب)

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة (مذابة في نصف كوب حليب بارد)

1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة (اختياري)

مكسرات للتزيين (جوز هند، زبيب، فستق، لوز، بندق حسب الرغبة)

طريقة عمل العاشوراء:-

يغسل القمح جيدا، ثم ينقع في الماء لمدة 6 ساعات على الأقل أو يفضل طوال الليل لتسريع وقت الطهي.

في وعاء على النار، يضاف القمح المنقوع مع 4 أكواب من الماء، ويترك ليغلي ثم يخفض النار ويترك حتى ينضج تماما ويصبح طري (حوالي 45 دقيقة إلى ساعة).

يصفى القمح من الماء الزائد (إن وجد).

يضاف الحليب إلى القمح المسلوق، ثم يضاف السكر ويقلب حتى يذوب.

يضاف النشا المذاب في نصف كوب حليب بارد بالتدريج إلى الخليط مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.

يترك الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كريمي وسميك.

تضاف الفانيليا (والقرفة إن رغبتي) وتقلب جيدا، ثم يرفع الوعاء من على النار.

تسكب العاشوراء في أطباق التقديم وتترك لتبرد قليلا.

تزين بالمكسرات وجوز الهند والزبيب حسب الرغبة.

يمكن تقديمها دافئة أو باردة حسب الذوق.

يمكن استخدام اللبن المكثف المحلى أو القشطة لإضافة نكهة أغنى وقوام أطيب.

للحصول على مذاق مميز، يمكن غلي القمح مع ورقة غار أو عود قرفة، ثم يزال قبل إضافة الحليب.

يفضل استخدام القمح الكامل البلدي لأنه يعطي قوام كريمي وطعم أصيل.

طريقة عمل العاشوراء

فوائد طبق العاشوراء

وطبق العاشوراء غنى بالعناصر الغذائية العالية التى يحتاجها الجسم ومن فوائد طبق العاشوراء:-

القمح الكامل غني بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

يحتوي على فيتامينات B المركبة التي تدعم وظائف الأعصاب والطاقة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والكولسترول.

يساعد في منح الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يفيد في التحكم بالوزن.

أما الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم، المهم لصحة العظام والأسنان.

يحتوي على البروتين الذي يساهم في بناء العضلات والأنسجة.

غني بفيتامين D والفسفور، مما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

أما المكسرات مثل الجوز، البندق، اللوز، فهى غنية بالدهون الصحية (الأوميجا 3)، التي تدعم صحة القلب والدماغ.

وتحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقوي المناعة.

وتعزز الشعور بالشبع وتزيد من القيمة الغذائية للطبق.

أما الزبيب يحتوي على مضادات أكسدة وألياف وحديد، مما يدعم الهضم وصحة الدم، وجوز الهند غني بالدهون المفيدة، ويمنح مذاق مميز وقيمة غذائية عالية.

طبق العاشوراء يجمع بين البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، والفيتامينات، مما يجعله وجبة مثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة مشبعة.

بفضل احتوائه على مجموعة من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة مثل المكسرات والزبيب، يساهم الطبق في تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض.

لقوامه السلس وطعمه اللذيذ، يعد مناسب للأطفال وكبار السن، خاصة لاحتوائه على الكالسيوم والفيتامينات المهمة للنمو وللوقاية من هشاشة العظام.

الأطعمة التي تحتوي على الحليب والمكسرات ترفع من مستوى “السيروتونين” في الدماغ، وهو ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب.

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