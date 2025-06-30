فوائد طبق العاشوراء ونصائح لتناولها بطرق صحية

فوائد طبق عاشوراء، العاشوراء من الحلوى الشرقية الشهيرة وهى حلوى باردة تقدم بالقمح واللبن ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وترتبط تقديم العاشوراء فى مصر وبعض الدول الإسلامية بيوم العاشر من محرم الذى أمرنا الرسول الكريم بصيامه لأن الله نجى فيه موسى من فرعون.

وفوائد طبق العاشوراء، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن طبق العاشوراء من الأطباق التقليدية الشهيرة في العالم الإسلامي، وخاصة في مصر وتركيا وبعض الدول العربية، ويقدم بشكل خاص في يوم عاشوراء من شهر محرم الهجري، ويتميز هذا الطبق بمكوناته الغنية، مثل القمح الكامل، والحليب، والمكسرات، والزبيب، وجوز الهند، والنشا، مما يجعله وجبة مغذية ومتكاملة.

فوائد طبق العاشوراء للصحة

فوائد طبق العاشوراء للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد طبق العاشوراء:-

القمح الكامل غني بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

يحتوي على فيتامينات B المركبة التي تدعم وظائف الأعصاب والطاقة.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والكولسترول.

يساعد في منح الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يفيد في التحكم بالوزن.

أما الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم، المهم لصحة العظام والأسنان.

يحتوي على البروتين الذي يساهم في بناء العضلات والأنسجة.

غني بفيتامين D والفسفور، مما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

أما المكسرات مثل الجوز، البندق، اللوز، فهى غنية بالدهون الصحية (الأوميجا 3)، التي تدعم صحة القلب والدماغ.

وتحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقوي المناعة.

وتعزز الشعور بالشبع وتزيد من القيمة الغذائية للطبق.

أما الزبيب يحتوي على مضادات أكسدة وألياف وحديد، مما يدعم الهضم وصحة الدم، وجوز الهند غني بالدهون المفيدة، ويمنح مذاق مميز وقيمة غذائية عالية.

طبق العاشوراء يجمع بين البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، والفيتامينات، مما يجعله وجبة مثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة مشبعة.

بفضل احتوائه على مجموعة من المكونات الغنية بمضادات الأكسدة مثل المكسرات والزبيب، يساهم الطبق في تقوية جهاز المناعة ضد الأمراض.

لقوامه السلس وطعمه اللذيذ، يعد مناسب للأطفال وكبار السن، خاصة لاحتوائه على الكالسيوم والفيتامينات المهمة للنمو وللوقاية من هشاشة العظام.

الأطعمة التي تحتوي على الحليب والمكسرات ترفع من مستوى “السيروتونين” في الدماغ، وهو ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب.

نصائح لتناول العاشوراء بشكل صحي

وتالع، أنه لتناول طبق العاشوراء بشكل صحى، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تقليل كمية السكر أو استبداله بالعسل الطبيعي.

استعمال الحليب قليل الدسم لخفض نسبة الدهون.

تجنب الإفراط في الإضافات مثل جوز الهند والسكر الزائد أو المكسرات بكميات كبيرة لمن يتبعون نظام غذائي.

إضافة القرفة أو الفانيليا الطبيعية لتعزيز النكهة بدون إضافة سعرات حرارية كثيرة.

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