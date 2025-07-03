بعد موافقة البرلمان على الإيجار القديم، أستاذ قانون يحذر من فض دور الانعقاد قبل صدوره رسميا

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس، يعد متوازنا بين مختلف الأطراف ويحقق السلم الاجتماي.

حكم المحكمة الدستورية

وأوضح فوزى فى تصريح ل فيتو، أن مشروع القانون يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى نوفمبر 2024، والذى قضى بعدم دستورية مادة 18 الخاصة بثبات الأجرة، ليتم تحريرها، مانحا فى شأن تطبيق ذلك السلطة التشريعية مهلة حتى موعد انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن حال فض دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، قبل صدور القانون رسميا، سيكون حكم المحكمة الدستورية نافذا، وبالتالى سيكون من حق الملاك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإخلاء وحدات الإيجار القديم وطرد المستأجرين منها، لرفضهم تحرير الأجرة الشهرية.

النشر فى الجريدة الرسمية

وتابع أستاذ القانون الدستورى، لذلك لأرى أن من الهام إصدار القانون، رسميا ونشره بالجريدة الرسمية، قبل موعد فض دور الانعقاد الحالى، حتى لا تزدحم ساحات المحاكم بدعاوى الايجار القديم.

وقال الدكتور صلاح فوزى، حال صدور القانون بعد فترة زمنية بعد فض دور الانعقاد، ستكون تلك الفترة الزمنية الفاصلة بين الموعدين، مؤهلة لرفع الدعاوى القضائية، وسوف تتسبب فى إثارة إشكاليات قانونية تتعلق بنفاذ القوانين.

وأضاف استاذ القانون الدستورى، وحرصا على عدم الوصول إلى تلك الإشكاليات، أرى أن من الأنسب أن يسرع البرلمان فى إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وأن يتريث فى فض دور الانعقاد لفترة زمنية مناسبة لحين إصدار القانون رسميا، وذلك تجنبا للإشكاليات التى قد تحدث حال تأخر صدور القانون بعد إعلان فض دور الانعقاد.

وحول نصوص القانون، أشاد فوزى، بالنصوص ووصفا بالمتوازنة، وتمنح المستأجرين فترة كافية للانتقال إلى أماكن أخرى، أو الإبقاء حال الاتفاق مع المالك على الزيادة.

كما ثمن فوزى، نص المادة 6 بالقانون التى تنص على،" تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥)."، مشيرا إلى أن الصياغة بهذا الشكل توضح أن نسبة الزيادة السنوية 15 فى المائة، هى قيمة ثابتة سنويا.

الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القدي.

وجاء من أبرز مواد التعديلات، المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التى تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء من أبرز مواد التعديلات، المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التى تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.

وقال فوزى، كلمته: إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منهم 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.

حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية

واستعرض فوزى، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى.

وقال: إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة.

وبدوره رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.

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