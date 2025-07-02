رئيس النواب يحرج الحكومة بسبب تأخر تقديم تعديل قانون التعليم، والوزير: "معلش الوقت مزنوق"

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.

رئيس النواب يستنكر تأخر الحكومة في تقديم تعديل قانون التعليم

جاء ذلك ردا على استفسار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تقديم الحكومة مشروع تعديل قانون التعليم في نهاية دور الانعقاد.

الحكومة أرسلت مشروع تعديل قانون التعليم قبل فض الدور بأيام

وقال: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

الحكومة لديها خطة من أجل الإصلاحات التعليمية

فيما تابع وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية

وأشار إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مسشتهدا بما حدث في قانون الإجرءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.

الحكومة تدافع: “الوقت مزنوق معلش”

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.

وتابع الوزير: "معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال"، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.

فلسفة تعديل قانون التعليم التخفيف عن كاهل أولياء الأمور

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية

الحكومة حريصة على مجانية التعليم في تعديل القانون

وردا على سؤال رئيس النواب بشأن نصوص المواد ودستوريتها، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها من الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.

وبدأت أمس لجنة التعليم والبحث العلمي، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف.

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