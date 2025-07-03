الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

العفو الدولية تطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس: إن دولة الاحتلال تستخدم تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

إسرائيل حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين

وأضافت منظمة العفو: “روايات السكان دليل على نظام المساعدات العسكري القاتل إلى جانب التهجير القسري والقصف المستمر.. إسرائيل حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين الجائعين”.

 

وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها

وتابعت منظمة العفو الدولية: “على الدول الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا.. يجب وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

واستكملت منظمة العفو الدولية: “بصفتها قوة احتلال إسرائيل ملزمة قانونيا بضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى مستلزمات البقاء”.

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