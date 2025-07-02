أخبار الفن اليوم: صدمة للوسط الشعبي برحيل الشاب أحمد عامر ووصيته بحذف أغانيه، أحمد السقا يسافر الرياض لافتتاح فيلم "أحمد وأحمد"، وبراءة ديدي في قضايا التحرش الجنسي

امتلأت الساحة الفنية خلال ساعات اليوم الأربعاء بالعديد من الأحداث المتسارعة..

نستعرض أبرزها خلال نנشرة فيتو الفنية:

أعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر.

وقال “البحراوي” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

كشف الشاعر عمرو قطب وهو منتج عدد من أغاني أحمد عامر، كواليس الساعات الأخيرة في حياته، وقال في تصريح خاص لـ فيتو: “الراحل شعر ببعض التعب أثناء ذهابه إلى عمله واضطر إلى الذهاب لأحد المستشفيات في المنصورة وتعرض لسكتة قلبية أسفرت عن وفاته في الحال”.

وأضاف “قطب”: “آخر مرة تواصلت مع المطرب الراحل منذ 3 أيام، وقد كان إنسانًا محبوبًا من الجميع، بالإضافة إلى أنه كان في السعودية لأداء فريضة العمرة”.

كشف إبراهيم البرنس، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد عامر، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي، مؤكدًا عدم صحة الشائعات التي تم تداولها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جروح أو كدمات على يده قبل الوفاة، والتي انتشرت عقب الإعلان عن رحيله المفاجئ.

وقال البرنس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل": "توجد جروح على إيد أحمد عامر، والصفحات اللي نشرت الكلام ده بتدور على التريند، الحقيقة إنه كان في حالة طبيعية تمامًا قبل الوفاة".



وأوضح مدير أعمال المطرب الراحل أن أحمد عامر توفي في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا عن عمر يناهز 42 عامًا، وذلك أثناء عودتهما من مدينة المنصورة إلى القاهرة، بعد انتهائه من إحياء فقرة غنائية في أحد الأفراح الكبرى هناك.

وكشف أن أحمد عامر، أصيب في حادثة من قبل وقام بتركيب مسامير في قدمه، ولم يتوفَ بسبب أزمة قلبية بل كان يعاني من تعب شديد في المعدة ووالدته حزينة عليه للغاية ومنهارة من البكاء.

وفاة الممثلة الكورية لي سيو يي عن عمر يناهز 43 عامًا

صُدم الوسط الفني الكوري الجنوبي ومحبو الدراما بوفاة الممثلة لي سيو يي عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد أن أعلن مدير أعمالها، سونغ سيو بين، الخبر المفجع صباح اليوم عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

عبّر سونغ سيو بين عن حزنه العميق، واصفًا الممثلة الراحلة بـ"الأخت الرائعة، الجميلة، الرقيقة، واللطيفة"، وطالب الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، كما أشار إلى أنه ينشر هذا الخبر نيابة عن والديها.

تعرف على سبب حذف أغاني أحمد عامر من اليوتيوب بعد وفاته

أكد أحد المقربين من نجم المهرجانات الراحل أحمد عامر أن المغني كان يعتزم اعتزال الغناء، مضيفًا أنه كان يمتنع عن الغناء بجوار راقصات.

وقال المصدر: "أقول لكم سر عن أحمد؟ تعرفوا إن أحمد ما كانش بيشرب حتى السيجارة.. ولا كان بيحط في بوقه أي حاجة، وكان دايمًا يقول لي إنه نفسه يبطل الشغلانة دي. ما كانش أبدًا يغني جنبه راقصة، وكان ممكن يسيب المكان ويمشي لو طلعت واحدة جنبه".

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن حذف أغاني المطرب أحمد عامر من قناته الشخصية بـ "اليوتيوب"، عقب وفاته صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو.

قضت محكمة أمريكية، منذ قليل، ببراءة المنتج الموسيقي والمغني ديدي، من تهمتي الاتجار بالجنس والابتزاز، لكنه أُدين بنقله لأغراض الدعارة.

وأُدين شون "ديدي" كومز، بتهمتي نقله لممارسة الدعارة، لكنه تهرب من أخطر ثلاث تهم: تهمتا الاتجار بالجنس، وتهمة الابتزاز.

وقد يواجه ديدي عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى، لكل تهمتي نقله لممارسة الدعارة، و قد لا يتم سجنه أبدًا، من سيقرر ذلك هو القاضي.

قناة الشمس تعتذر عن عدم عرض حلقتي أحمد عامر مع سعد الصغير بناء على وصيته

قناة الشمس تعتذر عن عدم عرض حلقتي أحمد عامر اليوم وغدا بناء على وصيته

اعتذرت قناة الشمس عن عدم عرض حلقتي المطرب الراحل أحمد عامر من برنامج “سعد مولعها نار” مع الفنان سعد الصغير، والمقرر عرضهما اليوم وغدًا، وذلك احترامًا لوصيته بعدم عرض أغانيه أو حفلاته بعد وفاته.

طارق الشيخ بعد وفاة أحمد عامر: هوصي أولادي يحذفوا الأغاني بتاعتي بعد ما أموت

كشف المطرب طارق الشيخ، عن وصية المطرب الراحل أحمد عامر بحذف أغانيه من منصات الموسيقى الرقمية، وأيضًا المطربين الذي تعاون معهم مثل حمو بيكا وشحتة كاريكا، معقبًا: "يا بخته أنه عمل كده".

وتابع طارق الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل: "وصية أحمد عامر بأنه يتم حذف أغانيه.. يا بخته باللي عمله وهو جدع علشان سيرته تكون طيبة مش سيرة الفن.. وهوصي أولادي بعد عمر طويل أني أحذف أغانيا وفي ناس حافظة كلمات الأغاني بتاعتي".

وتابع: "سيرة أحمد هتكون طويلة والأغاني مش بتخلد صاحبها، في ناس عملت أغاني وحشة وفيها كلام خارج وهو الحمد لله معملش كده".

يسافر الفنان أحمد السقا إلى مدينة الرياض يوم الأحد المقبل، بصحبة فريق عمل فيلم “أحمد وأحمد”، لحضور افتتاح الفيلم، وعرضه بالسينمات السعودية.

بعدها يسافر السقا إلى دبي لحضور العرض الخاص للفيلم، والذي من المفترض أن يعرض بسينمات دولة الإمارات بدء من يوم الثامن من شهر يوليو الجاري

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