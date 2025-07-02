براءة المغني الأمريكي ديدي من قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي

قضت محكمة أمريكية، منذ قليل، ببراءة المنتج الموسيقي والمغني ديدي، من تهمتي الاتجار بالجنس والابتزاز، لكنه أُدين بنقله لأغراض الدعارة.

تفاصيل الحكم على ديدي

وأُدين شون "ديدي" كومز، بتهمتي نقله لممارسة الدعارة، لكنه تهرب من أخطر ثلاث تهم: تهمتا الاتجار بالجنس، وتهمة الابتزاز.

وقد يواجه ديدي عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى، لكل تهمتي نقله لممارسة الدعارة، و قد لا يتم سجنه أبدًا، من سيقرر ذلك هو القاضي.

وجدت هيئة المحلفين أن شون “ديدي” كومبس مذنب فقط بتهمة نقل لغرض الدعارة — وهي التهمة الأقل خطورة.

الابتزاز: غير مذنب

الاتجار بالبشر (كاسي): غير مذنب

نقل فتاة لغرض الدعارة (كاسي): مذنب

الاتجار بالنساء (جين دو): غير مذنب

نقل فتاة بغرض الدعارة (جين دو): مذنب

وعلي الرغم أن ديدي، قد يقضي عقودًا خلف القضبان، إلا أن أجواء الاحتفال سادت بين فريق الدفاع، فإلى جانب تبرئته التامة، كانت هذه أفضل نتيجة له، بعد أن أعلنت هيئة المحلفين الحكم المنقسم، رفع كومز قبضته وقال "شكرًا" للمحلفين.

وبدا علي ديدي الارتياح والفرح الغامر، وهو يصافح محاميه، ويواجه عائلته ويبدأ جولة من التصفيق، بينما كانت هيئة المحلفين تنطق بالحكم الأول بالبراءة، سُمعت صيحات استهجان في قاعة المحكمة، وبدأ أفراد عائلة كومبس، وفريقه القانوني بالبكاء.

أصدرت هيئة المحلفين حكمها بعد محاكمة شاقة استمرت ثمانية أسابيع، وشهدت إدلاء 34 شاهدًا بشهاداتهم ضد قطب موسيقى الهيب هوب ومؤسس شركة باد بوي ريكوردز.

اتُهم كومبس، الذي كان عملاقًا في صناعتي الموسيقى والأزياء، بإكراه العديد من النساء على ممارسة الجنس "بدافع الجنون" - وهي عبارة عن ماراثونات جنسية طويلة الأمد، تحت تأثير المخدرات، مع مرافقين ذكور، كان يقودها جوًا عبر حدود الولاية، وجادل الدفاع بأن كومبس كان يدفع لهؤلاء الرجال مقابل "وقتهم"، وأن العلاقات الجنسية كانت تحدث بشكل طبيعي بين ثلاثة بالغين بالتراضي.

وقال الادعاء إن فكرة عدم تلقي المرافقين الذكور أجرًا مقابل الجنس "لا تصمد أمام اختبار الضحك"، وأن كومبس عندما سلمهم مبالغ نقدية في نهاية "الجماعات"، لم يكن ذلك مقابل "محادثتهم المثيرة".

وبعد ساعة، وبينما كانت عائلة كومبس تخرج من قاعة المحكمة وتستقل شاحنة سبرينتر، انفجر أبناؤه وبناته بابتسامات خفيفة بينما علّق حشد كاميرات فوق رؤوسهم وهتفوا "حرية! حرية!"

دفاع ديدي يطالب بالإفراج عنه

ويطالب الدفاع حاليًا بالإفراج عن كومبس، قبل موعد النطق بالحكم، مقترحًا كفالة قدرها مليون دولار، وقال المدعون الفيدراليون إن محامي كومبس يقللون من خطورة الإدانة، وإن هناك "خطرًا حقيقيًا" في إطلاق سراحه، وقال القاضي إنه سيدرس القانون قبل اتخاذ قراره.

ويعتبر الدفاع تبرئة كومبس من تهم الاتجار بالجنس والابتزاز انتصارًا كبيرًا.

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