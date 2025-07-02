مدير أعمال أحمد عامر: لم يتوفَ بسبب أزمة قلبية (فيديو)

كشف إبراهيم البرنس، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد عامر، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي، مؤكدًا عدم صحة الشائعات التي تم تداولها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جروح أو كدمات على يده قبل الوفاة، والتي انتشرت عقب الإعلان عن رحيله المفاجئ.

وفاة أحمد عامر



وقال البرنس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل": "توجد جروح على إيد أحمد عامر، والصفحات اللي نشرت الكلام ده بتدور على التريند، الحقيقة إنه كان في حالة طبيعية تمامًا قبل الوفاة".



وأوضح مدير أعمال المطرب الراحل أن أحمد عامر توفي في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا عن عمر يناهز 42 عامًا، وذلك أثناء عودتهما من مدينة المنصورة إلى القاهرة، بعد انتهائه من إحياء فقرة غنائية في أحد الأفراح الكبرى هناك.



وكشف أن أحمد عامر، أصيب في حادثة من قبل وقام بتركيب مسامير في قدمه، ولم يتوفَ بسبب أزمة قلبية بل كان يعاني من تعب شديد في المعدة ووالدته حزينة عليه للغاية ومنهارة من البكاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.