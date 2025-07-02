الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد السقا يسافر الرياض لافتتاح فيلم "أحمد وأحمد"

أحمد وأحمد
أحمد وأحمد

يسافر الفنان أحمد السقا إلى مدينة الرياض يوم الأحد المقبل، بصحبة فريق عمل فيلم “أحمد وأحمد”، لحضور افتتاح الفيلم، وعرضه بالسينمات السعودية.

بعدها يسافر السقا إلى دبي لحضور العرض الخاص للفيلم، والذي من المفترض أن يعرض بسينمات دولة الإمارات بدء من يوم الثامن من شهر يوليو الجاري

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

 

الفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

 

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السقا أحمد وأحمد أبطال فيلم أحمد وأحمد

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