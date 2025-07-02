موعد ومكان جنازة وعزاء المطرب الشعبي أحمد عامر

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر بشكل مفاجئ بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ولكن سرعان ما تدهورت حالته ووافته المنية صباح اليوم الأربعاء 2 يوليو.

وقررت أسرة المطرب الراحل، أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في سمنود من مسجد الحرايري والعزاء في نفس اليوم بسمنود.

المطرب أحمد عامر

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى منها "ما بقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

كما كان أحمد عامر من الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات، وحقق نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة بأغانٍ حققت ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة.

ونعى المطرب رضا البحراوي، المطرب الشعبي أحمد عامر وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

كما أعلن عن إلغاء جميع حفلاته المقرر انطلاقها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف وذلك حدادا على رحيل زميله المطرب الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنيه خلال الساعات الماضية.

الغاء حفلات رضا البحرواي



وقال البحرواي: إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش.

وأضاف: “ بسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح اخويا أحمد عامر..ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

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