جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل والشهادات في المعاهد الأزهرية (صور)

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 1446هـ الموافق 2024 /2025م، وذلك لجميع المراحل التعليمية بدءًا من الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية، وصولًا إلى الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

مواعيد امتحانات النقل:



تنطلق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية اعتبارًا من يوم السبت 20 يوليو 2025م، وفقًا للجداول المعتمدة، وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالمواعيد والتعليمات التنظيمية داخل اللجان.

الشهادتان الابتدائية والإعدادية الأزهرية:

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يوم الاثنين 5 أغسطس 2025م، على أن تُختتم أعمال الامتحانات يوم الخميس 14 أغسطس 2025م، مع تشديد قطاع المعاهد على الانضباط داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب.

و تم توجيه التعليمات إلى جميع المناطق الأزهرية باتخاذ اللازم لضمان انتظام العملية الامتحانية، مع التأكيد على تجهيز اللجان والانتهاء من توزيع المراقبين والملاحظين وفق القواعد المعمول بها.

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