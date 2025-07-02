الأربعاء 02 يوليو 2025
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زراعة الفيوم تنظم حملة لفحص لوز القطن

محصول القطن، فيتو
محصول القطن، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة المكافحة بالمديرية، نظمت حملة علي زراعات القطن بمراكز طامية، واطسا، وسنورس،  اليوم الاربعاء، بغرض الفحص التشريحي لعينات اللوز الأخضر في القطن، ويتضمن فحص المظهر الخارجي للوزة، وفحص محتويات اللوزة (البذور والألياف) لتحديد، جودتها وسلامتها من الأمراض والآفات، كما يتضمن الفحص قياس بعض الصفات الفيزيائية مثل طول التيلة ومتانتها.

أسباب تساقط  وسواس ولوز القطن

يذكر أن المزارعين يعانون مع بداية تزهير القطن من ظاهرة تساقط الوسواس، أو اللوز في بداية تكوينه وترجع الظاهرة الي الأسباب التالية
1- الخلل الهرمونى نتيجة التقلبات الجوية وظروف الطقس
2 - عدم انتظام الرى
3 – وجود خلل الاتزان الغذائى من العناصر السمادية
4 -  ديدان اللوز القرنفلية والشوكية التي تصيب البراعم الزهرية واللوز

5 - نقص عنصر الكالسيوم في التسميد
6 – وجود خلل في التلقيح والاخصاب للازهار
7 – ارتفاع نسبة  ملوحة التربة عن الحد المناسب الذى يتحمله نبات القطن
8 – إصابة الحذور بفطريات العفن بسبب ارتفاع  مستوى الماء الارضى.

 

محافظ الفيوم يعتمد درجات القبول بالثانوي العام والفني (صور)

حملة من زراعة الفيوم تتحفظ على مخصبات ومبيدات زراعية مهربة

 تجنب الأسباب السابقة يحافظ علي الزهرة واللوز من التساقط ويؤدي إلي زيادة الإنتاجية.

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