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وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان المنطقة اللوجستية على طريق رافد جمصة (فيديو وصور)

وزير التموين والمحافظ
وزير التموين والمحافظ يتفقدان المنطقة اللوجستية، فيتو

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “توفر 20 ألف فرصة عمل.. وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان المنطقة اللوجستية على طريق رافد جمصة”.

 وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان المنطقة اللوجستية 

وخلال الجولة أكد وزير التموين ومحافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من الأعمال في المنطقة اللوجستية والتسليم قبل نهاية هذا العام وبدء العمل بالمول أبريل 2026 المقبل، من أجل تقديم خدماته لأبناء الدقهلية بالمنطقة. 

 

 

وشدد الوزير على ضرورة التواصل اليومي وتقديم تقرير أسبوعي بالأعمال للانتهاء بها قبل شهر ديسمبر المقبل. 

تُعد المنطقة اللوجستية بالمنصورة، الواقعة على طريق رافد جمصة ضمن نطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من أكبر المشروعات الاستثمارية في منطقة الدلتا، وتمتد هذه المنطقة على مساحة 52 فدانًا، وتصل استثماراتها إلى حوالي 4 مليارات جنيه.

ويهدف المشروع إلى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

والمنطقة اللوجيستية تعتبر أول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا مول المنصورة، ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامه والصحة المهنية، وتقام علي مساحة 52 فدانا على طريق رافد جمصة المنصورة بنطاق مركز طلخا.

وتصل ستثمارات المشروع  إلي 4 مليارات جنيه، ويتيح أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويتم تنفيذه علي مرحلتين ويضم مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية.

 المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية، تضم: مولات تجارية وسينمات وملاهي وأماكن ترفيهية، والثانية تضم مستشفى ومجمع مدارس وخدمات لوجيستية.

ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التموين وكبرى الشركات الاستثمارية الأجنبية، والانتهاء من المرحلة الثانية 2026، والمشروع يعد الأول من نوعه داخل محافظة الدقهلية.

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