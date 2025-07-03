باسم يوسف.. الساخر الذى أربك الصهاينة.. أظهر فى مناظرته الناطق باسم جيش الالحتلال شجاعة وجرأة غير عادية

بعد طوفان الأقصى عام ٢٠٢٣، ومع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة، تحول الإعلامى باسم يوسف من مجرد مبدع ساخر، إلى صوت عربى عالمى مؤثر فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وفى تفنيد الرواية الصهيونية، حيث بلور خطابًا مضادًا، قادرًا على اختراق جدران الإعلام الغربي، وطرح الرواية الفلسطينية بأسلوب يصعب تجاهله.

كانت البداية حين أطل باسم يوسف عبر برنامج Piers Uncensored الذى كان يقدمه الإعلامى البريطانى الشهير بيرس مورجان عبر شبكة TalkTV، واعتبر كثيرون هذا اللقاء بأنه بمثابة صفعة فكرية مدوية على الهواء، حيث تحولت المقابلة إلى مناظرة نارية بين روايتين، رواية إعلام غربى متحيز، ورواية عربية صاغها باسم بلغة ساخرة، حادة، وكاشفة، ولقد حقق اللقاء ملايين المشاهدات حتى أن بيرس مورجان أكد أن مقابلته مع باسم هى المقابلة الأكثر مشاهدة منذ إطلاق برنامجه، إذ اخترقت كلمات باسم الحياد المزيف ووضعت الرواية الإسرائيلية فى مأزق علني، ففى أحد أشهر مقاطع الحوار، سخر يوسف من ادعاءات «التحذير قبل القصف» قائلًا: «إسرائيل هى القوة العسكرية الوحيدة التى تقوم بتحذير المدنيين قبل قصفهم.. كم هذا لطيف.. بهذا المنطق، إذا بدأت روسيا بتحذير الأوكرانيين قبل قصف منازلهم، نكون جميعًا متفقين مع بوتين.. حسنًا، لقد قمت بتحذيرهم، قم بغزوهم»، ولم يكن ذلك سوى واحد من عشرات الأمثلة الساخرة التى واجه بها باسم يوسف الإعلام الغربى وأسئلته المتواطئة، فقد واصل تفكيك الروايات الرسمية بلغة غير تقليدية، لذا تحول هذا اللقاء إلى «تريند» عالمي، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفى الكثيرون بباسم يوسف بوصفه صوتًا يقول ما يخشاه الآخرون، ويعيد تقديم السردية الفلسطينية بجرأة وذكاء للجمهور الغربي، حتى أولئك الذين اعتادوا انتقاد باسم يوسف، لم يملكوا هذه المرة إلا أن يقروا بتفوقه المهني، وتميزه الإعلامي، وقدرته على تحدى رواية الكيان.

وبعد نجاح اللقاء الأول، جاءت الجولة الثانية فى نوفمبر عام ٢٠٢٣ مع بيرس مورجان، لكن هذه المرة، غير باسم الاستراتيجية، حيث اعتمد على البحث والإعداد الدقيق، وقضى أسابيع فى الإعداد والتحضير، وحين حان وقت المواجهة، رفع شعار “لا صدام”، فلم يرفع صوته، بل رفع وعى الجمهور، وبحضور ذهنى لافت، أجبر مورجان على الاستماع، فلم يقاطعه الإعلامى الشهير، بل تركه يسترسل فى الحديث، وحقق اللقاء أيضا نجاحا لافتًا.

وفى أكتوبر ٢٠٢٤، أجرى باسم يوسف لقاءً ثالثًا مع الإعلامى البريطانى ذاته، ولقد جاء فى توقيت بالغ الحساسية، إذ كانت الحرب على غزة قد تجاوزت عامها الأول، وبدأت ملامح صراعات جديدة تتشكل فى لبنان والمنطقة، لم يكن هذا اللقاء مجرد حوار إعلامي، بل تحول إلى مرآة حقيقية للصراع بين رواية العالم العربي، وتزييف الحقائق الذى تمارسه بعض وسائل الإعلام الغربية، وظهر باسم أكثر ثباتًا ووضوحًا.

كما عزز باسم يوسف حضوره الدولى من خلال مقابلات إعلامية مع منصات أخرى هامة مثل لقاؤه مع كريستيان أمانبور على شبكة CNN، وهى إحدى أبرز الوجوه الإعلامية فى الإعلام الغربي، وفى هذه المقابلة، تحدث باسم عن ازدواجية المعايير، وصمت الغرب أمام المجازر فى غزة، وممارسات الاحتلال التى يتم تبريرها تحت مسميات زائفة.

ولم يقتصر حضور القضية الفلسطينية فى خطاب باسم يوسف على المناظرات والبرامج فقط، بل امتد إلى عروضه الحية ومحتواه الرقمي، ففى عروض الـ»ستاند أب كوميدي» التى قدمها، كانت فلسطين حاضرة، سواء من خلال كلمات مباشرة أو رموز فى الملابس، مثل ارتدائه للكوفية الفلسطينية، أو من خلال توفير عرض للدبكة الفلسطينية فى العروض التى يقدمها، كما حدث فى عرضه بسيدنى عام 2023، أما على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تحولت حساباته إلى جبهة مواجهة يومية مع الرواية الإسرائيلية.

ومؤخرًا، عاد باسم يوسف إلى واجهة المشهد الإعلامى العالمى من جديد عبر مناظرة سياسية محتدمة جمعته بالناطق السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، عبر برنامج «بيرس مورجان» أيضًا، وتحول اللقاء إلى ساحة مواجهة صريحة، وأكثر ما ميز ظهور باسم يوسف فيها هى شجاعته وجرأته فى مواجهة دعاية الاحتلال بلغته وبأسلوب لا يخلو من السخرية الذكية.

وتُعد هذه المناظرة امتدادًا طبيعيًا لتحول باسم يوسف إلى شخصية مؤثرة وصوت عربى جاد وسط بحر من التضليل الإعلامى العالمي، فلم يكن مجرد ضيف فى مناظرات نارية، بل خصمًا إعلاميًا عنيدًا واجه ممثلى الاحتلال بالحجج والوقائع، لا بالشعارات، كاشفًا تاريخًا إرهابيًا طالما حاولت إسرائيل تلميعه وتجميله، ومدى تأثيره لم يكن مجرد انطباع مؤقت أو “ترند”، بل تأثير ممتد ويؤكد عليه ما قاله بيرس مورجان فى جلسة خلال «قمة الإعلام العربى 2025» فى دبي، حيث تطرق إلى الجدل الذى أحاط بتغطيته لأحداث غزة، وأكد أنه تناقش مع باسم يوسف فى لقاء جمعهما بلوس أنجلوس، وساعده هذا النقاش على فهم تاريخ المنطقة المعقد.

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