إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة سوزوكي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

وكانت الأجهزة الأمنية القليوبية تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، وتحديدًا قبل مول العابد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور.

وتجري الأجهزة المعنية التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

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