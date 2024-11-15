مصرع شاب وإصابة آخر في سباق موتوسيكلات على طريق جمصة المنصورة الدولي
لقي شاب مصرعه فيما أصيب آخر، على طريق جمصة المنصورة الدولي، بسبب سباق بين شابين بالموتوسيكلات.
تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في سباق دراجات نارية على طريق جمصة الدولي.
انتقلت قوة أمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع محمد أحمد عبد العزيز 18 من قرية بهوت مركز نبروه، وإصابة فارس طلبة عطية 18 سنة من بهوت مركز نبروة.
تم نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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