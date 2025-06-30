علاج 54 حالة بالعيادة البيطرية بالإسماعيلية وتكثيف الرقابة على الصيدليات (صور)

واصل المستشفى البيطري الحديث للحيوانات الأليفة التابع لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تقديم العديد من الخدمات الطبية البيطرية.

وتم علاج 56 حالة من الحيوانات الأليفة داخل العيادة، وذلك خلال الفترة من السبت 21 يونيو وحتى الخميس 26 يونيو 2025.

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

وتنوعت ما بين أمراض داخلية وجراحات دقيقة وفحوصات بالأشعة والسونار، وجاءت تفاصيل الحالات كالتالي: 8 حالات طفيليات خارجية وجرب، 9 حالات تحصين أمراض فيروسية، 30 حالة سونار، 5 حالات طفيليات داخلية، حالتين أمراض باطنة.

تقديم خدمات الرعاية والعلاج

وأشار الدكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن العيادة البيطرية بالإسماعيلية تقوم بتقديم خدمات الرعاية والعلاج للحيوانات الأليفة، ويُقدَّم الكشف والعلاج بأجر رمزي، حرصًا على صحة وسلامة الحيوانات الأليفة وتخفيف الأعباء عن كاهل مربيها، مع ضمان تقديم رعاية بيطرية على أعلى مستوى.

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

جدير بالذكر أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة تقع داخل مبنى مديرية الطب البيطري بجوار محطة بنزين الجلاء وحي أول الإسماعيلية.

تكثيف حملات المرور على الصيدليات

وعلى جانب آخر، قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين التابعة لمديرية الطب البيطري، بتكثيف حملات المرور والتفتيش على الصيدليات البيطرية ومراكز بيع وتدوال الأدوية البيطرية.

كما قامت بعمل عدة معاينات لبعض المراكز والصيدليات البيطرية لاستخراج التراخيص الخاصة بها، والتفتيش على صلاحية الأدوية، وذلك بنطاق سرابيوم والتعاون.

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

وأسفرت تلك الحملات عن، تحرير محضرين تحريز أدوية ومحضر إثبات حالة لعدم وجود ترخيص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوقاية البيطرية ومتابعة صحة الحيوانات، ووفقًا لتوصيات الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.