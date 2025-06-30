الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

علاج 54 حالة بالعيادة البيطرية بالإسماعيلية وتكثيف الرقابة على الصيدليات (صور)

جانب من العمل داخل
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

واصل المستشفى البيطري الحديث للحيوانات الأليفة التابع لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تقديم العديد من الخدمات الطبية البيطرية.  

الإسماعيلية تحتضن ورشة عمل "نحو حلول قائمة على الطبيعة" لكتاب البيئة (صور)

تباين آراء طلاب الثانوية بالإسماعيلية حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

وتم علاج 56 حالة من الحيوانات الأليفة داخل العيادة، وذلك خلال الفترة من السبت 21 يونيو وحتى الخميس 26 يونيو 2025.  

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

وتنوعت ما بين أمراض داخلية وجراحات دقيقة وفحوصات بالأشعة والسونار، وجاءت تفاصيل الحالات كالتالي: 8 حالات طفيليات خارجية وجرب، 9 حالات تحصين أمراض فيروسية، 30 حالة سونار، 5 حالات طفيليات داخلية، حالتين أمراض باطنة.  

 

تقديم خدمات الرعاية والعلاج 

وأشار الدكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن العيادة البيطرية بالإسماعيلية تقوم بتقديم خدمات الرعاية والعلاج للحيوانات الأليفة، ويُقدَّم الكشف والعلاج بأجر رمزي، حرصًا على صحة وسلامة الحيوانات الأليفة وتخفيف الأعباء عن كاهل مربيها، مع ضمان تقديم رعاية بيطرية على أعلى مستوى. 

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

جدير بالذكر أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة تقع داخل مبنى مديرية الطب البيطري بجوار محطة بنزين الجلاء وحي أول الإسماعيلية. 

 

تكثيف حملات المرور على الصيدليات  

وعلى جانب آخر، قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين التابعة لمديرية الطب البيطري، بتكثيف حملات المرور والتفتيش على الصيدليات البيطرية ومراكز بيع وتدوال الأدوية البيطرية.

 كما قامت بعمل عدة معاينات لبعض المراكز والصيدليات البيطرية لاستخراج التراخيص الخاصة بها، والتفتيش على صلاحية الأدوية، وذلك بنطاق سرابيوم والتعاون. 

جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو
جانب من العمل داخل العيادة البيطرية، فيتو

وأسفرت تلك الحملات عن، تحرير محضرين تحريز أدوية ومحضر إثبات حالة لعدم وجود ترخيص.
 ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوقاية البيطرية ومتابعة صحة الحيوانات، ووفقًا لتوصيات الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية العيادة البيطرية بالإسماعيلية الخدمات الطبية البيطرية الحيوانات الأليفة تحصين أمراض فيروسية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع شبكة التجفيف ومحطة الصرف الصحي بـ الحجاز(صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية عبد الرحيم (صور)

تباين آراء طلاب الثانوية بالإسماعيلية حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

انطلاق المسح الوطني الشامل للحضانات لدعم الطفولة المبكرة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية