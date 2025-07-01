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وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية

وكيل تعليم الإسماعيلية
وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية العامة

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، سير العمل من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية بقيادة الدكتورة أشرف العربي وكيل المديرية.  

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طلاب النظام القديم يؤدون امتحان الرياضة البحتة 

وأدى طلاب النظام القديم بامتحانات الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية الامتحان فى مادة الرياضة البحتة من خلال 10 لجان على مستوى المحافظة إضافة إلى طلاب لجنتي المتفوقين ولجنه النور للمكفوفين. 

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة والمتابعة مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدا عن أي قلق أو توتر.

تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان 

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لحظة بلحظة جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية. 

وشددت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى علي ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.

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