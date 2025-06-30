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محافظات

رئيس مدينة الإسماعيلية يعقد لقاء جماهيريا مع أهالي قرية الحجاز

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، لقاءً مع عدد من مواطني قرية الحجاز التابعة لمدينة الإسماعيلية، للتعرف على مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول لها.

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استجابة من محافظ الإسماعيلية لأهالى قرية الحجاز 

جاء هذا اللقاء استجابة لتعليمات المحافظ خلال زيارته  للقرية، والتي أكد خلالها أهمية الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم على أرض الواقع. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

مناقشة عدد من القضايا

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم أهالي الحجاز، أبرزها مشكلات البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة. 

وأوضح رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية لحل المشكلات المطروحة، مع متابعة دورية لضمان تنفيذ الحلول المقترحة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم اكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. 

وكان محافظ الإسماعيلية، تفقد القافلة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل ١٠ عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، جراحة المسالك، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، العظام"، بجانب الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا. 

 

وخلال جولته، التقى "أكرم" مع فريق الطاقم الطبي للقافلة والعديد من المترددين واطمأن على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة. 

 

كما حرص على الحوار مع عدد من مواطني القرية؛ للتعرف على احتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم على مدار الفترة الماضية، عقب توجيهاته بنزول "فريق الأمل" قرية الحجاز، واللقاء مع عدد من مواطني القرية ودراسة مطالبهم واحتياجاتهم، والبدء في تنفيذ مطالبهم العاجلة ودراسة باقي الموضوعات تمهيدًا لحلها. 

 

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