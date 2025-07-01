الحوثيون: لن نتوقف عن إسناد غزة وأي توجه لإسرائيل نحو التصعيد في اليمن سيفشل

أكدت جماعة الحوثيين مساء اليوم الثلاثاء، أنها لن تتوقف عن إسناد قطاع غزة، مشيرة إلى أت أي توجه إسرائيل نحو التصعيد في اليمن سيفشل.

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال قررت إغلاق المجال الجوي مؤقتا إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومة حيتس اعترضت صاروخ أطلق من اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم، أنه تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه تل أبيب.

وفي وقت سابق، قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن: إن إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية مستمر، مؤكدًا أن ميناء إيلات لا يزال متعطلًا نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة دعمًا لأهالي غزة.



منع مرور السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر

وأضاف في كلمة متلفزة: "لا يمكن أن نسمح بمرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومعركتنا البحرية ستتواصل حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأكد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله في اليمن “الحوثيين”، أن العمليات العسكرية البحرية ضد الأهداف المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ستستمر بلا تراجع، مشددًا على أن ميناء إيلات الإسرائيلي ما زال خارج الخدمة نتيجة الضغط البحري المتواصل.

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