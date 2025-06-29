المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عاجل، أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمعين لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي "الأوروبي" و"قيزان النجار" جنوب مدينة خان يونس.

المقاومة الفلسطينية تقصف بالأسلحة الثقيلة صفوف العدو الإسرائيلي

وأكد البيان أن القصف تم بأسلحة ثقيلة وصواريخ موجهة، وأن الإصابات في صفوف العدو كانت مباشرة، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

غرفة عمليات مشتركة تعود إلى الواجهة في غزة

هذا الهجوم المشترك يعكس عودة العمل الميداني المنسق بين كتائب القسام وسرايا القدس، ضمن ما يُعرف بـ"الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة"، في رسالة واضحة بأن التنسيق العسكري لا يزال فاعلًا وقويًا رغم أشهر القتال المتواصل.

خان يونس تحت النار مجددًا

تأتي العملية في وقت تُكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي محاولاتها لاجتياح مناطق جنوب قطاع غزة، خاصة مدينة خان يونس، التي تشهد اشتباكات يومية وضربات مباغتة من فصائل المقاومة.

رسالة ردع واستنزاف للاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيانها إلى أن هذه الضربات تأتي ضمن سياسة الاستنزاف المتواصل للقوات المتوغلة، وأن كل محاولة تقدم إسرائيلية ستواجه برد عنيف ومفاجئ.

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