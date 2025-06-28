هآرتس: إسرائيل بلا إنجازات في غزة وفيديو القسام الأخير يكشف الثمن الباهظ

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقال تحليلي إن إسرائيل لا تملك الكثير من الإنجازات الميدانية لتُفاخر بها بعد شهور من القتال في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"الفشل الاستراتيجي" يتجلى في صمود حركة حماس رغم الضغط العسكري.

مقطع الفيديو الأخير لكتائب القسام يفضح واقع جيش الاحتلال

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر فيديو بثته كتائب القسام أظهر حجم الخسائر البشرية التي يتكبدها الجنود الإسرائيليون في الميدان، ما يعكس الواقع الميداني الصعب والذي يتعارض مع الرواية الرسمية.

عناد نتنياهو يزيد المأزق تعقيدًا

وانتقد المقال استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ما سماه بـ"العناد السياسي"، رغم التحذيرات الداخلية والخارجية من أن الحرب لم تحقق أهدافها، وسط ضغوط متزايدة لوقف إطلاق النار والتوجه لحل سياسي.

وكشف استطلاع رأي حديث أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب في قطاع غزة والتوجه نحو اتفاق يُفضي إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

وتُظهر نتائج الاستطلاع تحوّلًا في الرأي العام داخل إسرائيل، حيث تتزايد الأصوات التي تطالب بإيجاد مخرج سياسي للأزمة بدلًا من استمرار العمليات العسكرية.

النتائج تعكس تصاعد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، وسط دعوات من عائلات الأسرى ومجتمع الاستخبارات بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية.

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