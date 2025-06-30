كمين خان يونس، سرايا القدس تفجّر وتشتبك وتُجبر الاحتلال على الإخلاء جوا

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية خاصة شرق مدينة خان يونس صباح السبت.

اشتباك مباشر مع قوات النجدة الإسرائيلية

وأضافت السرايا في بيانها أن مقاتليها فتحوا النار واشتبكوا بالرشاشات والقذائف مع قوة إنقاذ إسرائيلية حاولت التقدم لمكان التفجير، ما أدى إلى سقوط إصابات مباشرة في صفوفها.

مروحيات الاحتلال تتدخل لإنقاذ الجنود

وأكدت السرايا أن حدة الاشتباكات وخسائر العدو أجبرت جيش الاحتلال على إرسال مروحيات عسكرية لإجلاء من تبقى من القوة المصابة أو المحاصرة.

رسالة نارية من الميدان

تأتي هذه العملية في ظل تصعيد ميداني مستمر جنوب القطاع، حيث تؤكد الفصائل الفلسطينية أن العدو لن ينعم بالهدوء على أرض غزة ما دام العدوان مستمرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.