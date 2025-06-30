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خارج الحدود

كمين خان يونس، سرايا القدس تفجّر وتشتبك وتُجبر الاحتلال على الإخلاء جوا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية خاصة شرق مدينة خان يونس صباح السبت.

اشتباك مباشر مع قوات النجدة الإسرائيلية

وأضافت السرايا في بيانها أن مقاتليها فتحوا النار واشتبكوا بالرشاشات والقذائف مع قوة إنقاذ إسرائيلية حاولت التقدم لمكان التفجير، ما أدى إلى سقوط إصابات مباشرة في صفوفها.

 

مروحيات الاحتلال تتدخل لإنقاذ الجنود

وأكدت السرايا أن حدة الاشتباكات وخسائر العدو أجبرت جيش الاحتلال على إرسال مروحيات عسكرية لإجلاء من تبقى من القوة المصابة أو المحاصرة.

رسالة نارية من الميدان

تأتي هذه العملية في ظل تصعيد ميداني مستمر جنوب القطاع، حيث تؤكد الفصائل الفلسطينية أن العدو لن ينعم بالهدوء على أرض غزة ما دام العدوان مستمرًا.

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كمين خان يونس خان يونس الجهاد الإسلامي سرايا القدس جيش الاحتلال

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