الاحتلال يعلن اغتيال حكم العيسى القائد البارز في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن اغتيال حكم العيسى، أحد المؤسسين البارزين في حركة حماس، مشيرًا إلى أنه كان يشغل منصب رئيس مركز الدعم القتالي والإداري في كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.

عملية نوعية لجيش الاحتلال ضمن الحرب الجارية

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية بأنها "نوعية"، مشيرًا إلى أن استهداف العيسى جاء ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى تفكيك البنية القيادية واللوجستية لحماس في قطاع غزة.

لا تعليق رسمي من حماس حتى الآن

حتى لحظة نشر الخبر، لم تُصدر حركة حماس أوجناحها العسكري أي بيان رسمي بشأن اغتيال العيسى، وسط ترقب لموقف الحركة وتهديداتها المعتادة بالرد.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال أوصل رسالة واضحة للحكومة مفادها أن العملية العسكرية في قطاع غزة تقترب من نهاياتها وأن معظم أهدافها قد انتهت.

وبحسب المصادر، فإن المؤسسة العسكرية بدأت بإجراء تقييم شامل للجدوى العملياتية من الاستمرار في حرب غزة في ظل التحديات الميدانية وتاَكل الإنجازات المعلنة.

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