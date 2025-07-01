أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يحسم مصير مصطفى شلبي.. نجم جديد يرحل عن الأهلي.. ومنتخب مصر يفاضل بين الكاميرون ونيجيريا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها..

منتخب مصر يفاضل بين الكاميرون ونيجيريا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أبلغ مسئولي اتحاد الكرة، أنه موافق على مواجهة أحد منتخبي نيجيريا أو الكاميرون وديا، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر نوفمبر المقبل، لكنه يرفض مواجهة المنتخبين خلال نفس الأجندة، والتي ستكون ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار التي تقام في ضيافة المغرب في ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر، أن حسام حسن فضل خوض الودية الثانية للفراعنة في أجندة نوفمبر، أمام أحد منتخبات المستوى الثاني أو الثالث، أما في حال خوض المباراتين أمام منتخبين من المستوى الأول مثل نيجيريا والكاميرون، فإن الأمر قد ينعكس سلبيا على الفريق بدنيا ومعنويا، خاصة إلى ما حقق نتيجة سلبية في أحد المواجهتين.

الجهاز الفني للزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسماء الجهاز الفني المنتظر للقلعة البيضاء، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه النهائي مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

وفي السطور التالية نعرض أسماء الجهاز المعاون في جهاز يانيك فيريرا.

البلجيكي يانيك فيريرا.. المدير الفني

الفرنسي بيير باهرل.. مدربا عاما

الفرنسي جوليان لو جو.. محلل أداء.

الصربي يوجوسلاف لازيتش.. مدرب حراس مرمى.

البلجيكي جلين فيركوترين.. معد بدني

لاعب جديد على عتاب الرحيل من الأهلي

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن رحيل عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي المصري البورسيعدي، بعد التواصل لإتفاق بين الطرفين.

وتوصل الطرفان لاتفاق يفيد بانتقال اللاعب لصفوف المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية مقابل مبلغ مالي قد يصل إلي 50 مليون جنيه.

كما عرض مسئولو المصري خدمات أحمد عيد ظهير أيمن الفريق علي النادي الأهلي، ضمن الصفقة في حال احتياج الأحمر للاعب، لكن ينتظر مسئولو القلعة الحمراء الرأي الفني لـ خوسيه ريبييرو المدير الفني في الصفقة.

مصير مصطفى شلبي مع الزمالك

كشف مسئولو نادي الزمالك موقف مصطفى شلبي صانع العاب الفريق، حيث أكد المسئولون أن اللاعب مستمر ولم يصدر قرار برحيله كما تردد للاتحاد السكندري.

حمزة علاء يقترب من البرتغال

اقترب حمزة علاء حارس الأهلي السابق من إتمام اتفاقه مع أحد الأندية البرتغالية للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم القادم بعد رحيله عن الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع ناديه.

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي: إن ملف عروض وسام أبو علي مغلق لحين إشعار آخر خاصة بعد تصريحات محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، والتي خرجت بشكل رسمي عبر النادي تؤكد استمرار اللاعب الموسم المقبل، مؤكدا أن الحديث حول هذا الأمر لن يجدي بعد إعلان استمرار اللاعب.

رحيل مرتقب لنجوم مانشستر سيتي

خسر مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير انجليزية أنه بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية قرر نادي مانشستر سيتي، الاستغناء عن العديد من اللاعبين المهمين في الفريق في محاولة لتصحيح مسار الفريق.

موقف ميتروفيتش من مباراة فلومنينيسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف الصربي ألكسندرميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الهلال منافسه البرازيلي، الجمعة المقبل، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعدما أطاح بمانشستر سيتي في مباراة مثيرة انتهت بفوز "الزعيم" بنتيجة (4-3) ضمن دور الـ16.

وقالت صحيفة اليوم السعودية، إن فرص لحاق ميتروفيتش بالمباراة التالية تبدو ضعيفة، حيث من المتوقع أن يستمر غيابه عن الهلال خلال مواجهة دور الثمانية.

ويغيب ميتروفيتش منذ انطلاق البطولة بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، ما دفع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، للاعتماد على البرازيلي ماركوس ليوناردو في قيادة خط الهجوم.

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